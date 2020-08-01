AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de partililerle bayramlaştı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de partililerle bayramlaştı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Bizim herhangi bir din ve inançla bir kavgamız yok ama bir taraftan da Ayasofya'yı asli hüviyetine kavuşturduk. Bu da milletimizin beklentisi, özlemi, hasretiydi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de partililerle bayramlaştı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Bizim herhangi bir din ve inançla bir kavgamız yok ama bir taraftan da Ayasofya'yı asli hüviyetine kavuşturduk. Bu da milletimizin beklentisi, özlemi, hasretiydi. Bu da karşılanmış oldu." dedi.

Yılmaz, Bingöl merkez Ilıcalar Belediyesince Cevdet Yılmaz Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı, partililerin bayramını kutladı.

Partililere hitap eden Yılmaz, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde etkilerinin sürdüğünü, salgın nedeniyle farklı bir bayram yaşandığını söyledi.

Yılmaz, "Bu sene hac dahil olmak üzere birçok faaliyet farklı bir şekilde yürüyor. İbadetlere kadar etkilemiş durumda. Sadece sağlığı etkileyen bir hadiseden bahsetmiyoruz, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatı, siyaseti, uluslararası siyaseti etkileyen küresel bir salgından bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin koronavirüs konusunda çok iyi bir imtihan verdiğine işaret eden Yılmaz, hem Cumhurbaşkanı'nın güçlü liderliği hem de Sağlık Bakanlığının doğru politikaları, Bilim Kurulu ve illerdeki pandemi kurullarıyla sürecin çok iyi yürütüldüğünü, bunun Türkiye'yi diğer ülkelerden pozitif şekilde ayrıştırdığını vurguladı.

"Türkiye, çok daha sağlıklı bir şekilde bu hizmetleri vatandaşına sunuyor." diyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu başarımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle de alakalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı karar alan ve uygulayan yapısı, bu krizi yönetmemizde bize çok büyük güç vermiştir. Sadece sağlık etkilerini değil, sosyal ve ekonomik etkilerini yönetirken de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ne kadar etkili olduğunu gördük. Bu süreçte hükümetimiz yoksulun, işini, gücünü kaybedenin de yanında oldu.

İhtiyaç duyan her haneye ulaşacak şekilde büyük kaynaklar harekete geçirildi."

Yılmaz, normalleşme süreciyle ekonomi çarklarının hızla dönmeye başladığını, geçen haziran ayında ihracatın arttığını, bunun da ekonominin gücünü gösterdiğini dile getirdi.

"Türkiye, milli menfaatlerini her tarafta savunuyor"

Türkiye'nin bölgesinde de birtakım inisiyatiflerinin bulunduğunu ve Suriye'de çok önemli operasyonlar gerçekleştirdiğini anlatan Yılmaz, Türkiye'nin hem oradaki insanların hem de Türkiye'nin sınır güvenliğini sağladığını kaydetti.

Irak, Libya ve Doğu Akdeniz'de çok önemli inisiyatifler alındığına dikkati çeken Yılmaz, "Libya'nın meşru hükümetiyle, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetiyle yaptığımız anlaşmalar, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını farklı bir noktaya taşımış durumda. Türkiye'yi dışlamaya çalışan bir blok ve ülkeler var. Onların oyunlarını da boşa çıkarmış durumdayız. Şu anda Türkiye, Libya'da çok güçlü bir şekilde varlık gösteriyor." diye konuştu.

"Türkiye, daha geniş bir coğrafyada güç ortaya koyan bir ülke haline gelmiş durumda"

"Gerek Suriye'de gerek Libya'da inşallah siyasi çözüm görürüz, bizim amacımız budur. Hiçbir kesimin askeri bir çözümü dayatmadığı, siyasi bir çözümü her iki ülkede de görmek istiyoruz. Bu iki ülkenin de istikrara kavuştuğu bir ortamda bölgemizin de istikrarı güçlenmiş olacak." ifadelerini kullanan Yılmaz, şunları söyledi:

"Diğer taraftan, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında hareketlilik var. Biz Azeri kardeşlerimizin yanındayız. Ordumuzla orada tatbikat yapıyoruz. Dolayısıyla artık Türkiye, daha çok geniş bir coğrafyada güç ortaya koyan bir ülke haline gelmiş durumda. Bir anlamda Türkiye, farklı bir lige çıkmış durumda. Farklı bir ölçekte çok daha geniş bir coğrafyada istikrarı korumaya çalışıyor, oradaki mazlumlara yardımcı oluyor. Bir taraftan da kendi milli menfaatlerini en güçlü bir şekilde her tarafta savunuyor Türkiye."

"Türkiye'de 435 cami dışında kilise, sinagog var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin cami olarak yeniden ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Aslında bu, birçok anlam ifade ediyor." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, özellikle Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkenin tepkileri oldu bu konuda ama çok açık ve net. Bakın, biz bir kiliseyi camiye çevirmedik. Zaten 500 yıla yakın cami olarak hizmet vermiş, bir süre müze olarak kullanılmış bir mabedi tekrar asli hüviyetine kavuşturmuş olduk. Dolayısıyla burada herhangi bir durum söz konusu değil. Bizim Hristiyan ve Yahudi vatandaşlarımızla ve diğer gayrimüslim vatandaşlarımızla hiçbir problemimiz yok. Onlara gereken her türlü ibadet imkanını da sağlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinden bu yana bütün dinlere karşı hoşgörülü olmuştur. Osmanlıda da böyle, Türkiye Cumhuriyeti'nde de böyle olmuştur. Kim hangi dine inanıyorsa onun ibadetleri var. Türkiye'de 435 cami dışında kilise, sinagog var.

İsteyen herkes ibadetini özgür bir şekilde ifa ediyor. Bizim herhangi bir din ve inançla bir kavgamız yok ama bir taraftan da Ayasofya'yı asli hüviyetine kavuşturduk. Bu da milletimizin beklentisi, özlemi, hasretiydi. Bu da karşılanmış oldu."

"Kalplerimiz birbirine daha yakın olmalı"

Yılmaz, partililerden fiziki olarak birbirilerinden uzak ama kalben yakın olmalarını istedi.

Virüs tedbirleri kapsamında kullanılan "sosyal mesafe" tabiri yerine "fiziki uzaklık" tabirini daha doğru bulduğunu anlatan Yılmaz, "AK Parti ailesi olarak birbirimize kenetlenmemiz lazım. Ufak tefek meseleleri büyütmememiz, olmadık konulardan birbirimizden uzaklaşmamamız lazım. Sosyal mesafeyi doğru bir kavram görmüyorum doğrusu. Fiziki mesafe daha doğru, sosyal olarak hayat devam ediyor." şeklinde konuştu.

Yılmaz, "Kalplerimiz birbirine daha yakın, daha sıcak olmalı. Birbirimizle dayanışma içinde olmalıyız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Nice koronasız, daha güzel ortamlarda birbirimizle daha yakın kutlayacağımız bayramlara Cenab-ı Allah bizleri kavuştursun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramlaşma programına Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti il ve ilçe teşkilatı üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Cevdet Yılmaz, AK Parti, Türkiye, Bingöl, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 03:43

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de partililerle bayramlaştı Açıklaması - Son Dakika

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