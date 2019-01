AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz : "AK Parti bir hizmet partisidir, slogan partisi değildir"AK Partililer yemekte bir araya geldiVAN - AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından düzenlenen birlik yemeğine katılan Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AK Parti, bir hizmet partisidir, slogan partisi değildir" dedi.AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından birlik yemeği düzenlendi. Bir düğün salonunda düzenlenen yemeğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belediye başkanlarının kente hizmetin yanında gönüllere de girmesi gerektiğini ifade ederek, bu dönem üzerinde en fazla durdukları unsurlardan birinin bu olduğunu söyledi. Ergenekon ve balyoz sürecinden başlayarak, gezi olayları, parti kapatma ve en son 15 Temmuz ihanetine varıncaya kadar bir sürü badireyle uğraşarak bu günlere geldiklerini dile getiren Yılmaz, buna rağmen hizmet ürettiklerini vurguladı. Önümüzdeki süreçte yaptıkları hizmetlerden daha fazlasını vatandaşlara sunacaklarını belirten Yılmaz, "AK Parti; bir dava, bir erdemliler hareketidir. AK Parti'de 'ben' değil 'biz' vardır. 'Ben' diyen AK Parti davasını, hareketini anlamamış demektir. AK Parti bu anlayışla daha güçlü şekilde yarınlara ulaşacak. AK Parti bir hizmet partisidir. Slogan partisi değildir. Bazı partilerin slogan atmaktan başka yaptıkları bir şey yok. Ama sloganlarla toplumun sorunları çözülmüyor, sloganlarla bir ilerleme sağlamıyoruz. Bu kadar slogan yeter. Gitsinler başka yerde slogan atsınlar. Bizim slogana değil hizmete ihtiyacımız var. AK Parti hizmet anlayışını merkezi idarede olduğu gibi yerel yönetimlerde de en iyi şekilde ortaya koyacak. Bunu gizlemeye çalışıyorlar ama milletimiz her şeyi görüyor. Hizmetleri halktan gizlemeyi başaramayacaklar. Karşımızda hizmetleri örtmeye çalışan bir grup var. Bilinçli şekilde içimizde fitne oluşsun diye çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Bunlara pirim vermeyelim. Bugün, birlik beraberlik günüdür. Ortaklıkları öne koyma ve ortak hedefler çerçevesinde birleşme günüdür" ifadelerini kullandı. Huzur ve güven ortamının bölgede geçmişle kıyaslanmayacak kadar iyi durumda olduğunun altını çizen Yılmaz, "Sadece kamu yatırımlarıyla bir ilin, belediyenin kalkınması mümkün değil. Özel sektör yatırımları bu anlamda çok önemli. Güvenin olmadığı yerde demokrasi olmaz, huzurun olmadığı yerde temel hak ve özgürlükler kullanılamaz. Huzur ve güvenin olmadığı yerde özel sektör yatırım yapmaz. Aksine sermayesini alır gider. Gençlerimiz iş bulamazlar. Gençlerimizin iş bulmasına engel olanlar bölgenin huzurunu bozanlardır. Huzur güven ortamı çok şükür daha iyi durumda. Özel sektör yatırımlarıyla atılım yapma zamanı. Böylece yerel kalkınmayı Van görmüş olacak. Merkezi idare ve yerel yönetim ele ele Vanlılar için daha iyi bir gelecek hazırlayacağız, Van'da elde edilecek başarı; Türkiye 'de yaşayan tüm kesimlerin birliğini, beraberliğini bozmaya çalışanlara, ülkeye diz çöktürmek isteyenlere en güzel cevap olacaktır" şeklinde konuştu.AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal konuşmasında, "Van, Türkiye için, bizim için çok önemlidir. Bu seçimi bir milat tarihi olarak kabul edip canla, başla çalışacağız. Biz yorulacağız ama bu karşılıksız bir yorulma olmayacaktır" ifadelerine yer verirken, Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, "Biz hezimet partisi değil, hizmet partisiyiz. Eğer biz gerçekten istersek inanırsak, şehri kazanmak için çok zorlanmayacağız. Pireye kızıp yorganı yakmamamız lazım. Bu memleket bir daha kaybederse toparlanamaz" şeklinde konuştu.Toplantıda bir selamlama konuşması yapan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva da, "Toplantımıza büyük bir katılım söz konusu. 31 Mart yerel seçimlerini büyük bir başarıyla, büyük bir farkla kazanacağımıza olan inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum" dedi.AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise, asıl güzellikleri mart ayında yaşayacaklarını dile getirerek, "Geçmişten 10 yıllık bir kaybımız var. 2009 yılında AK belediyecilikten düştüğü andan itibaren on yıllık bu şehrin bir kaybı var. Hem maddi açıdan kaybımız var, hem kültürel açıdan kaybımız var, hem sosyal yönden kaybımız var hem ekonomik yönden kaybımız var hem de ahlaki erozyona uğramışız. Bu son on yılda giden paranın haddi hesabı yok" ifadelerini kullandı.Toplantıya, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe , ilçe belediye başkan adayları , AK Parti ile ve ilçe teşkilatları ile partililer katıldı.