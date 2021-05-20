AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Samsun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Pandemi sürecinin ne kadar zor olduğunu, bize neler yaşattığını en iyi bizler biliyoruz ama o dönem Türkiye dünyada büyümeye devam edebilen nadir ekonomilerden biri olmayı başardı." dedi.

Karaaslan, partisince Terme ve Çarşamba'da düzenlenen mahalle başkanları toplantılarına katıldı, ticaret ve sanayi odalarını ziyaret etti. Esnaf ziyaretinde de bulunan Karaaslan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Terme Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki konuşmasında Karaaslan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen büyümeye devam ettiğini, salgınla mücadele, kapanma süreci ve kademeli normalleşme gibi daha önce yaşanmayan gündemlerin vatandaşlara getirdiği zorlukların farkında olduklarını ancak her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

Geçen dönemdeki eksiklikler ve yeni dönemde vatandaşın beklentilerinin nabzını tutmaya çalıştıklarını söyleyen Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Sayın Genel Başkanı'mızın ortaya koyduğu irade ve vermiş olduğu mücadele ortada, hepimiz görüyoruz. Hepimiz bu mücadelenin ve bu iradenin bir parçası olma gayesiyle bugün AK Parti saflarında siyaset yapıyoruz. İçerideki ve dışarıdaki saldırıları her gün görüyoruz. Saldırılar bazen sözle oluyor, bazen şiddete başvuranlar, bazen terör saldırılarıyla, bazen de dış dünyadan birtakım manipülasyonlarla gerçekleştirildi. Bunlar Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanı'mızın o dik duruşuyla... Ama sadece dik duruş değil, arkasındaki ciddi çalışma, ciddi bir planlama ve ciddi bir ekip çalışması olarak ortaya bir tavır koyuyoruz. Sonunda biz bunlardan her seferinde güçlenerek çıkıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye vatandaşına vermiş olduğu desteklerle dünya liginde en ön safta yer aldı"

Dünyanın küresel bir salgınla baş etmeye çalıştığına işaret eden Karaaslan, "Pandemi sürecinin ne kadar zor olduğunu, bize neler yaşattığını en iyi bizler biliyoruz ama o dönem Türkiye dünyada büyümeye devam edebilen nadir ekonomilerden biri olmayı başardı. Türkiye vatandaşına vermiş olduğu desteklerle bir dünya lideri, dünya liginde en ön safta yer aldı." ifadesinde bulundu.

Türkiye'nin birçok safta büyük bir mücadele verdiğine vurgu yapan Karaaslan, "Bir yandan büyük bir mücadele ver içeride ve dışarıda. Bir yandan da bizler kalkınma, gelişme, büyümenin derdindeyiz, azmindeyiz. İnşallah hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

"Muhalefet birilerinin ekmeğine yağ sürüyor"

Karaaslan, son dönemde muhalefetin takındığı tavrı eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Muhalefet cephesinin maalesef Türkiye'ye uygun gördüğü biçtiği o gömleğe asla Türkiye'yi sığdıramayacaklarını anlatıyoruz. Yok... Oradan cevap alamıyoruz. Anlamıyorlar. Anlıyorlar aslında da anlamamazlıktan geldiklerini düşünüyorum. Çünkü hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Gelişmeleri görüyoruz. Türkiye'nin 10 yıl, 20 yıl önceki haliyle bugünkü halini bizler yaşarken o karşılaştırmayı yapıyoruz. İlla siyasetin içinde olmamıza gerek yok ama bugün Türkiye'ye algı operasyonu düzenleyenlere ekmeğine yağ sürerek, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na onların bile söylemeye cesaret edemeyeceği şekilde sözleri söyleyerek bugün Türkiye'nin vermiş olduğu mücadelenin yanında, Türkiye'nin bir dünya lideri olarak özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Filistin meselesi başta olmak üzere dünyada yaşanan bütün haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı göstermiş olduğu o tavrı desteklemek yerine ona bile bir kulp takmaya, orada bile bir eksik bulmaya dünyanın gözü bizim üzerimizdeyken bu anlamda maalesef onların ekmeğine yağ sürmeye devam edenler var. Ama halkımız da bunu görüyor. Samimiyet terazisinin millette ne kadar ince bir ayara sahip olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz."

Karaaslan, Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen mahalle başkanları istişare toplantısında ise AK Parti siyasetinin başarısının ve en önemli noktasının sahanın sesine kulak vermesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin önemli hedefleri olduğunun altını çizen Karaaslan, "AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde öyle bir hedef belirledi ki kendine ve Türkiye'ye... Türkiye'yi dünyada ilk 10'a sokmak, dünya meselelerinin hiçbirine sessiz kalmayan, hiçbir mazlumun gözyaşını karşılıksız bırakmayan, aslında ülkemizi bir umuda dönüştürdü bu anlamda." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, muhalefete yönelik eleştirilerini sürdürerek şunları kaydetti:

"Bir tarafta PKK ile bağlantısını açık açık söyleyen ve bu ülkeye karşı en büyük hainliklerin içinde olan bu terör örgütüyle yol yürüyenle bir tarafta 'milli hassasiyetleri ön planda' diyenler aynı masada oturabilir mi? Vallahi bugün oturabiliyor. Birlikte oturuyorlar, birlikte karar alıyorlar, birlikte kararlarını açıklıyorlar. Türkiye'nin siyaseti için birlikte yol yürüdüklerini iddia ediyorlar. Bazen ediyorlar bazen edemiyorlar, gizli kapaklı ama... Çok açık ve net herhalde biraz siyaset okuması olanlar için. Nasıl bu insanlar bir araya geldiler? Hangi güçlü duydu bir arada tutuyor onları bugün? İki şey. Biri 'AK Parti'yi diğeri de Recep Tayyip Erdoğan'ı buradan indirelim de, onlar gitsin de şu an bütün ittifakları bütün işbirliklerini kuralım, gün gelir ayrılırız.' Ama o güne kadar her şeyi birlikte yapalım diyen bir güruhla karşı karşıyayız."

Temaslarında Karaaslan'a AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve partililer eşlik etti.