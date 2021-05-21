AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan Çarşamba TSO'ya ziyaret - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'daki temasları kapsamında Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Karaaslan'a ilçeye yapılacak Karma Organize Sanayi Bölgesi ile esnafların ve iş adamlarının koronavirüs salgınında yaşadıkları sorunlarla ilgili bilgi verdi.

Karaaslan ise koronavirüs salgınının dünyayı olumsuz etkilediğini belirterek, hükümet olarak esnafın yanında olmak için yurt genelinde gezilerini sürdürdüklerini, gerekli çalışmaları gerçekleştireceklerini söyledi.

Ziyarette Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ve Çarşamba TSO yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.