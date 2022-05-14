AK Parti'li Dağ, "12. Emiralem Çilek Festivali"nde konuştu - Son Dakika
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AK Parti'li Dağ, "12. Emiralem Çilek Festivali"nde konuştu

14.05.2022 20:28

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin dünyada çilek üretiminde ABD, Çin ve Meksika'dan sonra 4. sırada olduğunu belirterek, "Üretimimize baktığımızda ciddi bir artış gözüküyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin dünyada çilek üretiminde ABD, Çin ve Meksika'dan sonra 4. sırada olduğunu belirterek, "Üretimimize baktığımızda ciddi bir artış gözüküyor. Çilek anlamında ithalatımız neredeyse sıfırlarda." dedi.

Dağ, Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen "12. Emiralem Çilek Festivali"nin açılışı ve kortej yürüyüşüne katıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve çok sayıda vatandaşla festival alanında yürüyen Dağ, çilek üreticileriyle sohbet edip, vatandaşlara çilek ikramında bulundu.

Festival alanında konuşma yapan Dağ, çileğin faydalarını sıraladı.

Çilek üretiminde yıllar içerisinde çok mesafe kat edildiğini belirten Dağ, şöyle devam etti:

"Dünyada çilek üretiminde ABD, Çin ve Meksika'dan sonra 4. sıradayız. Üretimimize baktığımızda ciddi bir artış gözüküyor. Çilek anlamında ithalatımız neredeyse sıfırlarda. Ama bakıyoruz ihracatımız da çok fazla yok. Niye? Çünkü biz millet olarak çileği çok seviyoruz ve içeride tüketiyoruz. İkincisi de onu da inşallah yapacağız. Soğuk havaya ve işlemeye ihtiyacımız var. İhracatımızı artırmak için bunlara ihtiyacımız var. İnşallah siz ürettikten sonra çileği yurt dışına satmak da bizim en önemli vazifelerimizden birisi olacak."

Türkiye'nin her noktada olduğu gibi tarımda da önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayan Dağ, İzmir'in de buna çok önemli katkılar verdiğini bildirdi.

İzmir'e hızlı tren müjdesini veren Dağ, şunları kaydetti:

"Bizim 2023 vaatlerimiz ve sözlerimizden bir tanesi İzmir- Ankara hızlı tren projesini hayata geçirmek vardı. O çalışmaya başladık. Önemli mesafeler kat ettik. Ama zaman içerisinde müteahhit firmaların işleri bırakması sebebiyle zaman zaman aksamalar oldu. Ama şubat ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İngiltere Eximbank 2,16 milyar avroluk kredi anlaşmasını imzaladı. Çalışmalar yeniden başladı. 3 etapta çalışma yapıyoruz. Bir, Polatlı-Banaz, iki Banaz- Salihli, üç Salihli-Menemen-İzmir. İnşallah şubat ayından itibaren sayacak şekilde Polatlı-Banaz arası 28 ayda bitecek. Yine Menemen-Manisa-Salihli arası da 28 ayda bitecek. Salihli-Banaz arası da 40 ayda bitecek. 2025'in Temmuz'unda İzmir-Ankara hızlı tren projesi hayata geçmiş olacak."

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da festivali düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, tüm üreticilerin yanında olduklarını bildirdi.

Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu etkinlikte, Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk konser verecek.

AK Parti'li Dağ, 12. Emiralem Çilek Festivali nde konuştu
AK Parti'li Dağ, 12. Emiralem Çilek Festivali nde konuştu
AK Parti'li Dağ, 12. Emiralem Çilek Festivali nde konuştu
AK Parti'li Dağ, 12. Emiralem Çilek Festivali nde konuştu

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AK Parti'li Dağ: Çilek üretiminde dünyada 4'üncü sıradayız AK Parti'li Dağ: Çilek üretiminde dünyada 4'üncü sıradayız AK PARTİ'Lİ DAĞ, ENGELLİ PARKURUNU GÖZLERİNE BANT TAKIP, GEZDİ AK PARTİ'Lİ DAĞ, ENGELLİ PARKURUNU GÖZLERİNE BANT TAKIP, GEZDİ

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Dağ, '12. Emiralem Çilek Festivali'nde konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Dağ, "12. Emiralem Çilek Festivali"nde konuştu - Son Dakika
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