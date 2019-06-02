Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, 4'üncü kez baba oldu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, 4'üncü kez baba oldu

39 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ (39), dördüncü kez baba oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, 4'üncü kez baba oldu, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ (39), dördüncü kez baba oldu. Üç kızı olan Dağ, erkek olan dördüncü çocuğunun adını 'Muhammed Yunus' koydu.
Hamza Dağ'ın anaokolu öğretmeni olan eşi Zeynep Dağ, bu sabah saat 09.00'da Ankara'da özel bir hastanede sezaryenle 2 kilo 850 gram ağırlığında erkek bebek doğurdu. Çift, bebeklerine 'Muhammed Yunus' adını verdi. Çiftin Esra Zümra (13), Zeren Rabia (8) ve Fatıma Zehra (3) adlı üç kızı da var. Kızları ve yeni bebeğiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan Dağ,  "Bebeğin de annenin de durumu çok iyi. Evlat sevgisi çok büyük. Baba olmak tarifsiz bir duygu. Çok mutluyum" dedi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:53 Kaynak: DHA
İzmir, Hamza Dağ, AK Parti, Güncel
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