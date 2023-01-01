AK Parti tarafından ilk kez gündeme getirilen erken seçim yöntemi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshetmesiyle erken seçim kararı alınabilir - Son Dakika
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AK Parti tarafından ilk kez gündeme getirilen erken seçim yöntemi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshetmesiyle erken seçim kararı alınabilir

01.01.2023 15:25

Kamuoyundaki erken seçim çağrılarıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok. Eğer böyle bir durum olursa Anayasada, seçim mevzuatında karşılığı var. İki türlü seçime gitme imkanı var. Birisi Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle" dedi. AK Parti'nin "umhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshetmesi ihtimalini ilk kez gündeme getirmesi dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı televizyon programında muhalefetin sürekli erken seçim talebinde bulunduğunu söyledi. Kamuoyundaki tartışmaları takip ettiklerini, seçimlerin normal tarihi olan haziran ayının tatil ve sınav dönemine denk gelmesinin değerlendirildiğini ifade eden Dağ, "MYK ve MKYK'da bu konuda bir müzakere durumu henüz söz konusu olmadı. Müzakere edildiğinde ve bir karar noktasına geldiğinde bunu kamuoyu ile paylaşırız" diye konuştu.

"MUHALEFET 'BEN BU İŞTE YOKUM' DERSE KENDİLERİ BİLİR"

Şartların, muhalefetin dile getirdiği 6 Nisan öncesinde bir seçim durumunu doğurmadığını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti; "Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok. Eğer böyle bir durum olursa Anayasada, seçim mevzuatında karşılığı var. İki türlü seçime gitme imkanı var. Birisi Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle. 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa bunlardan birisi uygulanabilir. Muhalefet 'ben bu işte yokum' derse kendileri bilir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

"EN GÜÇLÜ KİMSE ONU ADAY OLARAK GÖSTEREBİLİRLER"

Hamza Dağ, muhalefetin henüz aday belirlememesine ilişkin soru üzerine, 6 muhalefet partisinin adaya ilişkin kendi içlerinde farklı söylemlerinin olduğunu belirtti. Muhalefetin adayıyla ilgilenmediklerine, kendi adaylarının ve rotalarının belli olduğuna işaret eden Dağ, "'Adayı yıpranmasın diye açıklamıyoruz' diyorlar. Muhalefet kendi içinde verdiği mesajlarla potansiyel isimlerini yıpratıyor. Karşı tarafın adayı noktasında bir gündemimiz yok. Recep Tayyip Erdoğan karşısında en güçlü olarak değerlendirdiklerinin bile durumunu gayet iyi biliyoruz. En güçlü kimse onu aday olarak gösterebilirler" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Hamza Dağ, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti tarafından ilk kez gündeme getirilen erken seçim yöntemi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshetmesiyle erken seçim kararı alınabilir - Son Dakika

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