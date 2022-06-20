AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, CHP'nin İzmir'de taban kaybettiğini savundu - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, CHP'nin İzmir'de taban kaybettiğini savundu

20.06.2022 09:53
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, CHP'nin İzmir'de taban kaybettiğini savundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP, İzmir'de ciddi bir taban kaybetmektedir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP, İzmir'de ciddi bir taban kaybetmektedir. Bunun birinci sebebi PKK'yı cesaretlendiren politikaları İzmirliler tarafından sorgulanmaktadır. İkincisi de son dönemde Yunanistan'ı cesaretlendiren söylemler yine İzmirliyi rahatsız etmektedir." dedi.

Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2015 yılından bu yana milletvekili olduğu İzmir'e ilk defa 3 gün zaman ayırdığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de turistik bir gezi yaptığını iddia eden Dağ, şunları kaydetti:

"23 ilçe ve bir büyükşehir belediyesinin olduğu bu kentte bir tane temel atma veya bir hizmete açma durumu söz konusu olmadı. CHP Genel Başkanı, 3 gün boyunca İzmir'de bir rüzgar estirmiştir ama bu yalan rüzgarıdır. Yalan söylemeyi adet haline getiren CHP Genel Başkanı ne yazık ki Küçük Menderes havzasında çiftçi kardeşimizi yalanlarına alet etmiştir. Yalanları açığa çıkmıştır. O bölgeden bize yüzlerce CHP'li hemşehrilerimizden telefonlar gelmiştir. Ne yazık ki dedikleri 'CHP Genel Başkanı bizim bu bölgemizde bu yalanları söylememeliydi, söyletmemeliydi. Biz doğrulardan yanayız. Bu hareket dahi bizim Cumhuriyet Halk Partisinden, bugüne kadar oy vermiş kişilerden soğumamıza sebebiyet vermektedir.' diye çokça telefon gelmiştir."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 3 gün boyunca körfez kokusuyla ilgili tek bir kelime etmediğine işaret eden Dağ, kent içi ulaşımda ücretlerin artması, sokak ve yollardaki bozukluklarla ilgili de bir şey söylemediğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sunumunun sonunda "Yürekten tebrik ediyorum." şeklinde bir söz söylediğini aktaran Dağ, "Bu söz, CHP'nin yöneticilerinin İzmir'e ne kadar yabancı olduğunu göstermiştir. Bu İzmirlilerle dalga geçmektir. İzmirli hemşehrilerimiz söylenen 'Yürekten tebrik ediyorum.' sözüne ne yazık ki gülerek ve istihza ile cevap vermektedir." ifadelerini kullandı.

Soyer'in 3 yıl önce "İzmir Körfezi'nde yüzeceğim." dediğini hatırlatan Dağ, şimdi ise "dönem sonunda yüzeceğini" söylediğini ancak bu yönde bir çalışma yapılmadığını aktardı. Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP, İzmir'de ciddi bir taban kaybetmektedir. Bunun birinci sebebi PKK'yı cesaretlendiren politikaları İzmirliler tarafından sorgulanmaktadır. İkincisi de son dönemde Yunanistan'ı cesaretlendiren söylemler yine İzmirliyi rahatsız etmektedir. Ayrıca 23 ilçe belediyesi bir büyükşehir belediyesinin bugüne kadar hizmet üretemiyor olması yine hemşerilerimizi rahatsız etmektedir. Bu rahatsızlık genel merkeze ulaşmış olmalı ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olaya bizzat müdahale etmek istemiştir. Ama geçen haftaki ziyarete baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu İzmirlilerle hiçbir görüşme yapmadan şehirden ayrılmıştır. Çünkü önceki görüşmelerinde sokakta tepkiyi bizzat yaşamıştır. Onun için sadece partililerle yapılan toplantılarla bu ziyaret geçiştirilmiştir."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, CHP'nin İzmir'de taban kaybettiğini savundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, CHP'nin İzmir'de taban kaybettiğini savundu - Son Dakika
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