Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Davutoğlu'na: Biz bunları dikkate almadan önümüze bakıyoruz
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Davutoğlu'na: Biz bunları dikkate almadan önümüze bakıyoruz

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği süreçte parti üyeliğinden istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında, "Biz bunlara bakmadan, çok fazla dikkate almadan önümüze bakıyoruz." açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Davutoğlu'na: Biz bunları dikkate almadan önümüze bakıyoruz, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MYK) sevk edildiği süreçte parti üyeliğinden istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında, "Biz bunlara bakmadan, çok fazla dikkate almadan önümüze bakıyoruz." açıklamasında bulundu.


Dikili'de düzenlenen Muhtarlar Buluşması programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, yerel seçim sonuçları ve partideki ihraç kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Hamza Dağ, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:45 
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