Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gençlerle buluştu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gençlerle buluştu

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de üniversiteye devam eden AK Parti üyesi gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gençlerle buluştu, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de üniversiteye devam eden AK Parti üyesi gençlerle bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, parti binasında gerçekleşen buluşmada Hamza Dağ, gençlerle Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi.

Dağ ve üniversiteliler, söz konusu harekatta görev yapan askerler için dua etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, terörle mücadelede Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığından bahsetti.


Uluslararası kamuoyunda operasyonla ilgili kara propagandayla ilgili konuda üniversiteli gençleri mücadeleye davet eden Dağ, operasyonun önemine değinerek, "Gençlerimizin vatana ve millete bağlılığı bugün ve yarınlar için en büyük teminatımızdır." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ, AK Parti, Türkiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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