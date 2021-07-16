AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığından sosyal medya ve iletişim eğitimi - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığı, milletvekili danışmanlarına ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerde görev yapan ana kademe, gençlik ile kadın kolları tanıtım medya başkanlarına sosyal medya ve iletişim eğitimi verdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleriyle genel merkezde düzenlenen eğitim programında, danışmanlara dijital mecralar ve ağların kullanımı başta olmak üzere sosyal medya kullanımı ve ipuçları, veri ve hesap güvenliği, siyasal iletişimde dijital mecraların kullanımını, telefon fotoğrafçılığı eğitimi verildi.

Milletvekili danışmanlarına yönelik 3 gün süren eğitim programında, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcıları Emre Cemil Ayvalı ve Ömer Arvas, katılımcılarla tecrübelerini paylaşırken, Ufuk Karakullukçu, Mesut Demir moderatörlüğünde Atalay Yalınız, Doç. Dr. Mustafa Bostancı ile Besim Altınok, Fikret Garipay ve Osman Söyler gibi isimler uzmanlık alanlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

Eğitimin koordinatörlüğünü yürüten AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, uzmanların, milletvekili danışmanlarını sosyal medya mecraları hakkında detaylı ve verimli bir programa tabi tuttuğunu belirtti.

Sosyal medya araçlarının kullanımının yanı sıra siber zorbalık, dijital veri hırsızlığı ve hesap güvenliği gibi önemli konu başlıklarının da eğitim kapsamında danışmanlara sunulduğunu ifade eden Özboyacı, "Bu eğitim, partimizin yetkili makamlarının ve milletvekillerimizin sosyal medya kullanımına da önemli katkılar sağlayacaktır. Amacımız her mecrada olduğu gibi sosyal medyada da etki ve etkinliğimizi daha da arttırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya kullanımının önemini farkında olduklarını aktaran Özboyacı, "Yalan ve dezenformasyonla mücadele, saha çalışmalarımızın ve illerdeki hizmetlerimizin daha etkin anlatılması, partimizin söylem ve stratejilerinin milletimize daha sağlıklı aktarılması gibi konular eğitimimizin ana başlıklarındandı. Her daim sahada olan teşkilatlarımızın ve milletvekillerimizin sosyal medyadaki etkinliğini artırarak, hem saha çalışmalarımızı daha geniş tabanlara duyurmayı hem de milletimize daha yaygın şekilde ulaşmayı umuyoruz." dedi.

"Muhalefetin algı operasyonunu yıkacağız"

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen diğer eğitim programına da Ankara, Konya, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Eskişehir, Kırşehir, Karaman, Yozgat, Aksaray ve Çankırı il teşkilatındaki tanıtım ve medya başkanları katıldı.

Programın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, ağustosta 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak AK Parti'nin her daim genç ve yenilikçi bir parti olduğunu söyledi.

İç Anadolu Bölgesi'ndeki tanıtım ve medya başkanlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Dağ, "Girdiği her seçimden başarıyla çıkan AK Parti 2023'te de hedefine ulaşacaktır. Teşkilat mensuplarımız, özellikle muhalefet ile muhalif basının yalan ve iftiralarına kulak tıkayarak çalışmalarını kararlılıkla sürdürmelidir. Biz bu yalanlara karşı elbette susacak değiliz, gerek ulusal basında gerekse sosyal medyada hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Bu eğitim çalışmalarının ana temelinde de bu yatıyor. Sosyal medyada hem icraatlarımızı, çalışmalarımızı anlatacağız, hem de muhalefetin algı operasyonunu yıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar da, sosyal medyanın etkin kullanımı, bu mecradaki etiğin önemi, fotoğraf ile video seçimi, siyasal iletişim ve basınla ilişkiler gibi konularda, sunum gerçekleştirdi.