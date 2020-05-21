AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin "Vatandaşlarımızın yüzde 87'si bu sürecin kendi hayatını etkilediğini ifade ederken yüzde 80'lik bir kesim ise sokağa çıkma yasaklarını desteklediğini belirtmektedir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin "Vatandaşlarımızın yüzde 87'si bu sürecin kendi hayatını etkilediğini ifade ederken yüzde 80'lik bir kesim ise sokağa çıkma yasaklarını desteklediğini belirtmektedir." dedi.

AK Parti Ar-Ge Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dağ bir televizyon programında soruları yanıtladı. Pandemi sürecinde vatandaşlar, STK ve oda başkanları ve kanaat önderleriyle sürece ilişkin anket ve derinlemesine mülakat yöntemiyle görüştüklerini belirten Dağ, "Biz de Ar-Ge Başkanlığı olarak Kovid-19 ile ilgili haberler ve bilgiler yayılmaya başladığı andan itibaren halkımızın nabzını tuttuk ve tutmaya devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki vatandaşlarımızın yüzde 87'si bu sürecin kendi hayatını etkilediğini ifade ederken yüzde 80'lik bir kesim ise sokağa çıkma yasaklarını desteklediğini belirtmektedir." dedi.

Dağ, salgınla mücadeleye ilişkin "Burada salgınla bireysel mücadelenin öneminin ne denli anlaşıldığını bize gösteren önemli bir veri ise yüzde 92'yi geçen bir oranda kurallara uyulması ve bireysel temizliğe dikkat edilmesi yönündeki veridir. Alınan kararların hızına ve doğruluğuna karşı vatandaşlarımızın duyduğu güvenin ve verdiği desteğin bu denli fazla olması, bize Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda ne kadar faydalı bir adım attığımızı bir kez daha göstermektedir." şeklinde konuştu.

Sağlık sistemine duyulan güvenin ve verilen desteğin yanı sıra ekonomide ve sosyal yardımlaşmada da beklentilerin zamanında karşılandığını belirten Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye'de vaka görüldüğü anda eğitim, spor, turizm, ticaret gibi önemli faaliyet alanlarıyla birlikte ekonomide ve sosyal yardımlaşma nezdinde de Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanlıklarımızca hızlı adımlar atılmıştır. Bunun en somut örnekleri ise bayram ikramiyelerinin ihtiyaç duyulma ihtimaline karşın erken yatırılması ve en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltilmesi olmuştur. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlayan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasının oluşturduğu birlik, beraberlik ve dayanışma atmosferi ise hem millet ve devletin kaynaşmasını pekiştirmiş hem de muhalefette bulunan belediyelere de örnek olmuştur. Baktığımızda, şu anda uygulamakta oldukları askıda fatura kampanyası, bizim tarihimizde ve kültürümüzde yeri olan bir dayanışma göstergesidir. Biz Bize Yeteriz kampanyasının, bir Osmanlı geleneği olan ve yıllarca bize unutturulan böylesi bir hasletin günümüze yansımasına vesile olması bizi memnun etmektedir."

Dağ, süreç boyunca alınan bütün kararların millet tarafından teveccüh gördüğünü yapılan değerlendirmelerin ortaya koyduğunu kaydetti.

Hamza Dağ, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 02:08 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

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