AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'de

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!

TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten Başkan Adaylarına "Sizin Burada Ne İşiniz Var?" Çıkışı