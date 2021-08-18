AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Konya'da Medya Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Siyasi hayatımızda CHP bize hiçbir zaman rakip olamadığı gibi sosyal medyada rakip olamaz." dedi.

Dağ, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya Medya Buluşması'nda, iktidar partisi olarak, medya planlaması açısından çok sesliliğe önem verdiklerini söyledi.

AK Parti'nin, yaptığı icraatları iyi anlattığını ve çok büyük hizmetler yaptığını dile getiren Dağ, "Milletimiz de bunun karşılığını AK Parti'yi girdiği 15 seçimde birinci parti yaparak, iktidarı verdi. Eğer biz kendimizi anlatamamış olsaydık, bu seçimleri kazanamamış olmamız lazımdı. Anlatım konusunda bir mecrayı değil, her mecrayı kullanmamız lazım ve kullanıyoruz." diye konuştu.

Dağ, milletvekillerinin ve teşkilatların yanı sıra bakan ve belediye başkanlarının da sahada icraatları anlattığını dile getirdi.

Sosyal medyada yalan ve dezenformasyonun bir süredir iyice abartıldığını ifade eden Dağ, "Yalanlar, her gün birilerinin yüzüne vurulmasına rağmen o yalan üzerinden, 'iktidarı yorabilir miyiz' gibi dert ve tasa var. Bunu görüyoruz. Milletimize de gösteriyoruz. Milletimizin de bunları gördüğünü biliyoruz. Biz de sosyal medya yoluyla bazen diğer alanlarda bu yalanları yüzlerine vuruyoruz ve vurmaya da devam edeceğiz. Bir gün içinde bile kaç tane yalan söylediler." diye konuştu.

Dağ, sosyal medya üzerinden yalanın daha hızlı yayıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz doğruyu aynı şekilde söylemeye devam edeceğiz. Biz AK Parti'yiz, ilkesi olan insanlarız. Hiçbir zaman yalana karşı yalan söylemeyeceğiz. Yalana karşı doğru ve hakikat ile cevap vereceğiz. Yalan hızlı yayılsa da doğru yalanı eninde sonunda geçecek. Biz 100 metre koşusu yapmıyoruz, maraton yapıyoruz. '100 metrelik koşuda ilk önce yalan karşılık buldu, algı öne geçti mi' deseler de algıyı yeneceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzde seçime 22 aylık dönem var. Bazı kesimler, 'Biz ne kadar Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi kafa bulandırarak, yorabiliriz.' diye düşünseler de yoramayacaklar."

Muhalefetin boş şeyler söyleyerek, gündemi meşgul etmeye gayret ettiklerini anlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Siyasi hayatımızda CHP bize hiçbir zaman rakip olamadığı gibi sosyal medyada rakip olamaz. Ama bazı özel zamanlarda sanatçı takımından birileri çıkıyor, hemen o konuda muhalif taraf yönünde tweetler atıyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin köpek barınağındaki cesetler, telefler görüldüğünde niye bir tanesi açıklama yapmadı. O görüntüler, Konya Büyükşehir Belediyesinin barınağında olsaydı ne olurdu? Yer yerinden oynardı değil mi? Bu ahlaksızlık ve edepsizlik değil mi? Bu ilke midir? Onların baktığı yönden mi siyasetimizi yapacağız, hayır. Bugüne kadar ilkeli ve hakikatli siyaset yaptık, bundan sonra da aynı şekilde yapacağız."

Programda kapsamında Dağ, gazetecilerin sorularını cevapladı.