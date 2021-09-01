AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Marmaris'teki yangında ölen gencin ailesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında söndürme ekiplerine su taşırken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine ziyarette bulundu.

Dağ, beraberindeki AK Parti MKYK üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İl Başkanı Kadem Mete, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve bazı partililerle Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi'nde yaşayan Akdemir ailesini ziyaret etti.

Baba Ali Akdemir ile bir süre sohbet eden Dağ, üzüntüsünü dile getirdi ve aileye başsağlığı diledi.

Ali Akdemir de Dağ ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür etti.

Daha sonra yangından etkilenen mahalle sakinleriyle bir araya gelen Dağ, vatandaşlarla sohbet etti ve iletilen talepleri dinleyip not aldı.

Dağ, burada yaptığı konuşmada, devletin tüm imkanlarıyla yangında vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

Evlerin, yapıların ve hayvanların yandığı bir süreç yaşandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bölgeyi afet bölgesi ilan ettiğini belirten Dağ, yanan bölgelerde ilgili bakanlıkların tüm birimleriyle hasar tespitini bitirdiğini ifade etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki 29 Temmuz'da çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir hayatını kaybetmişti.