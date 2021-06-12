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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Menemen Belediyesinin anaokulunu hizmete açtı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Menemen Belediyesinin anaokulunu hizmete açtı

12.06.2021 16:06

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Menemen Belediyesince yaptırılan 150 öğrenci kapasiteli anaokulunun açılış törenine katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Menemen Belediyesince yaptırılan 150 öğrenci kapasiteli anaokulunun açılış törenine katıldı.

Hamza Dağ, Ulukent Mahallesi'ndeki anaokulunun açılışında yaptığı konuşmada, Menemen Belediyesini, hizmeti dolayısıyla tebrik etti.

Anaokulunu önemsediğini vurgulayan Dağ, "İnşallah bundan sonra da söylediğimiz gibi kişiye, insana bizzat dokunan işler yaparak Menemen Belediyemiz çalışmalarına devam edecek." dedi.

Menemen Belediyesinde önceki yönetimle alakalı hukuki sürecin devam ettiğini hatırlatan Dağ, "Menemen Belediyesinde öncesiyle alakalı durumları Menemenli hemşerilerimiz biliyorlar ama biz hep şunu söyledik: 'Gelin AK Partili bir belediyeyi bir dönem deneyin. Denediğinizdeki farkı da hep birlikte hissedin.'" ifadelerini kullandı.

Borca batmış bir belediyeyi insana dokunan, doğayla uyumlu, hayvan haklarını ön planda tutan bir belediyeye dönüştürmenin önemli olduğunu aktaran Dağ, şöyle konuştu:

"Menemen Belediyesinin hiçbir işçiye borcu yoktur. Şunu net bir şekilde taahhüt ediyoruz; hiçbir işçinin maaşı bir gün bile gecikmeyecek. Bu aslında belediyenin en temel vazifelerinden biridir. Bunu icraat olarak anlatıyor olmak bizi üzüyor ama bugüne kadar yapılmadığı maaşlar geç ödendiği 14 yıldır ikramiye ödenmediği için bunu söylemek mecburiyetinde hissediyoruz."

Menemen'de icraata devam edeceklerini belirten Dağ, "İnşallah önümüzdeki ay Özgür Hayvan Barınağı'nı açacağız. 9 Eylül'de pazar yerinin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu okulumuz ve bundan sonra açılacak olan anaokulları hayırlı olsun. İnşallah önümüzdeki aylarda hizmete kazandıracağımız yeşili bol Millet Bahçesi'yle doğayla uyumlu, doğayla iç içe, iş ve icraatımız bundan sonra da devam edecek." şeklinde konuştu.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise Menemen Belediyesinin ilk anaokulu projesini hizmete açmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Geçmişte anaokulu olarak da hizmet veren ancak bir kaç yıldır atıl bulunan bu tesisimize ilave, ek binaları yaparak 150 öğrencimize hizmet edecek kapasiteye çevirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı ülkesini ve milletini seven vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak görmek en büyük arzumuzdur."

Açılış kurdelesini çocuklarla kesen Dağ, daha sonra okulu gezdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Menemen Belediyesinin anaokulunu hizmete açtı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Menemen Belediyesinin anaokulunu hizmete açtı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Menemen Belediyesinin anaokulunu hizmete açtı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Menemen Belediyesinin anaokulunu hizmete açtı

Hamza Dağ, AK Parti, Menemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Menemen Belediyesinin anaokulunu hizmete açtı - Son Dakika


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