AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Özellikle yerel seçimler sonrası İstanbul ve Ankara seçimlerini kazanan muhalefet umutlanarak bir hayale daldı ama bunların balonları erken patladı." dedi.

Dağ, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Karacabey İlçe Teşkilatı 7'nci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, halka hizmet heyecanının AK kadrolar dışında hiçbir siyasi partide olmadığını söyledi.

15 Ocak 1994'ün ülke adına çok kritik bir tarih olduğunu ifade eden Hamza Dağ, "Bu tarihte liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, o zamanki Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmiştir. İşte o Erdoğan, bugünlere gelindiğinde dünya lideri olarak karşımıza çıkmıştır." diye konuştu.

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Dağ, şunları söyledi:

"Özellikle yerel seçimler sonrası İstanbul ve Ankara seçimlerini kazanan muhalefet umutlanarak bir hayale daldı ama bunların balonları erken patladı, çünkü bunlar çalışmayı sevmiyorlar. Milletimiz bunlara dersini yakın zamanda verecektir. İşleri güçleri iftira atmak, karalamak, ahlaksızca ve şerefsizce söylemlerde bulunmak olan bu güruh takımı, AK Parti'nin temiz iktidarını asla kirletemeyecekler."

"Milletimiz bunlara hiç zaman gün yüzü göstermeyecek"

Kongrelerin yenilenme olduğuna dikkati çeken TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da CHP'nin tek derdinin AK Parti'yi devirmek olduğunu dile getirdi.

CHP'nin bunu hiçbir zaman başaramayacağını belirten Çavuşoğlu, "Çünkü her şeye bir kulp buluyorlar. O nedenle milletimiz bunlara hiç zaman gün yüzü göstermeyecek." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan seçimle Ertem İşcan yeniden başkanlığa seçildi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Bursa milletvekilleri, çevre ilçelerin başkanları, belediye başkanları, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda partili katıldı.