AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Müstemleke zihniyetin utanç vesikalarından biri de 27 Nisan e-muhtırası" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Müstemleke zihniyetin utanç vesikalarından biri de 27 Nisan e-muhtırası"
27.04.2021 12:41
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milli irade karşısında konumlanan müstemleke zihniyetin utanç vesikalarından birinin de 27 Nisan e-Muhtırası olduğunu belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milli irade karşısında konumlanan müstemleke zihniyetin utanç vesikalarından birinin de 27 Nisan e-Muhtırası olduğunu belirtti.
Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli irade karşısında konumlanan müstemleke zihniyetin utanç vesikalarından biri de 27 Nisan e-muhtırası idi. Vesayet değirmenine su taşıma arzusunda olanlar bilmelidir ki, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ihanet girişimlerini bertaraf etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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