AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Öbür tarafta CHP var dahi diyemiyoruz" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Öbür tarafta CHP var dahi diyemiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaret ederek, "Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan var inşa eden, tevazulu, üreten, öbür tarafta CHP var dahi diyemiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaret ederek, "Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan var inşa eden, tevazulu, üreten, öbür tarafta CHP var dahi diyemiyoruz" dedi.

AK Parti Amasya İl Başkanlığında açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, "Bugün artık öyle bir noktaya geldik ki, bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan var inşa eden, tevazulu, üreten, öbür tarafta CHP var dahi diyemiyoruz. CHP yetmiyor artık, öbür tarafta Joe Biden var, Macron'u var, seçim dönemine girse Merkel'i var, var Allah var. Niye var peki, neden var? Yani Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları bugüne kadar yanında omuz omuza duran arkadaşları sadece şahsi ikballeri için ve şahsi ikbal noktasında mı bir şey yaptılar. Doğu Akdeniz'de bugün şahsi ikbal için mi orada, parti ikbali için mi orada, 83 milyonun hakkını, hukukunu savunmak için orada. 83 milyonun hakkını, hukukunu savunurken, birileri eğer karşı duruyor ise 83 milyonun tamamı bu konuda destek veriyor demektir. Veriyor da Allah'a hamdolsun. Zaman zaman bazı muhalefet partilerinden ses çıkmasa da aleyhte ses çıksa da bu konuda ki destek sonuna kadar devam ediyor. Bu konudaki mücadelemizde bizim hakkımızı hukukumuzu savunma adına devam edecek. Niye oradaki kavga niye, bugün doğu Akdeniz'deki yaşanan hadiseler nasıl ve nereden ortaya çıktı. Eğer orada fiilen sahada var olmasak, sadece Avrupa Birliği'nde Birleşmiş Milletler toplantılarında, NATO'daki toplantılarda sözle ifade ediyor olsak bu kadar bu kadar fırtına kopmaz. Bir kere ortada bir gerçek var bütün raporlarda çıkan. 2000'li yıllardan bu yana yapılan araştırma ve incelemelerde dünya doğal gaz rezervinin yüzde 47'si o bölgede ve 20 yıl içinde elektrikli araçların ve elektriğin ön plana çıkmasıyla petrol git gide artık eski etkisini kaybedecek. Doğal gaz ön plana gelecek. Sahada olmak dediğim şu, orada doğal gaz var. Siz sesinizi çıkartmasanız veya sesinizi çıkartsanız dahi karasularımız şöyle bizim orada hakkımız var deseniz sadece sözle yine tamam haklısınız, doğru söylüyorsunuz, ya doğru haklısınız. Öyle yapmadılar mı Suriye'de uçuşa yasak bölge dedik Obama dedi ki haklısınız, Trump dedi ki haklısınız, doğru uçuşa yasak bölge yapmak lazım, güvenli bölge yapmak lazım ama yaptılar mı yapmadılar. Ama ne zaman Barış Pınarı'nda bölgeye girdik, 24 saat sonra Başkan Yardımcısı buraya geldi. Şimdi de Doğu Akdeniz'de kendi imal ettiğimiz 3 tane sondaj gemisi, 2 tane sismik arama gemisiyle sahada olunca nasıl muhatap alır noktaya geldik. Yani masada olacaksın, sahada olacaksın başka çaremiz yok. biz şimdi hem masadayız hem sahadayız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisindeki Atatürk tartışmasına da değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bir il başkanı çıktı önce 'Mustafa Kemal askerleriyiz lafını sevmiyorum' dedi, 'yoldaşlarıyız diyelim' dedi. Daha sonra ki toplantıda Mustafa Kemal ismini özellikle kullandığını, Atatürk ismini kullanmadığını ifade etti. Ben AR-GE başkanıyım. Araştırma yapan birimin başındayım ve yaptığım araştırmalar şunu çok net gösteriyor: Bugün Cumhuriyet Halk Partisine oy verenlerle tavanda yönetenler arasında zihniyet farklılığı doğmuş vaziyette. Tavandaki bir grup Cumhuriyet Halk Partisini ele geçirmiş ve farklı bir mecraya doğru Cumhuriyet Halk Partisini devam ettiriyor" diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ziyaretinde AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Galip Uzun, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mesude Altun Gürlevik, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Uğur Sarı ve Partililer katıldı. - AMASYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hamza Dağ, AK Parti, Amasya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'Öbür tarafta CHP var dahi diyemiyoruz' - Son Dakika


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