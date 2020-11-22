AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin Kastamonu İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Şimdi sırf adalet ve hukuk sözcüğü üzerinden birilerinin tahliye edilmesiyle alakalı ortaya konulan düşünce, sadece adalet için gerekli olan bir durum mudur? Adalet bunu mu gerektirir? Adalet deyince aklınıza bir sanığın, şüphelinin tahliyesi mi geliyor? Mağdurlar hiç aklınıza gelmiyor mu?" dedi.

Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Kastamonu 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 18 yıldır millete faydalı olma yolunda çalıştıklarını söyledi.

AK Parti'nin sürekli yeni hizmetler ortaya koyduğunu anlatan Dağ, S-400'lere yönelik eleştirileri hatırlattı.

"(Alamazsınız) dediler, aldık. (Getirildi, depoda çürüyecek) dediler, depoda çürümedi, kurulumları yapılmaya başlandı. (Kurulamaz, aktif hale getirilemez) dediler, onlar da aşama aşama geçti. Şimdi bir merhaleye daha geçtiler." diyen Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

"(Biz S-400'leri alınsa da kurmayacağız), yani bize (Kuramazsınız) diyenler, (Bizi iktidar yaparsanız biz bu S-400'leri kurmayız) diyorlar. ( Libya'da ambargoyu Türkiye deldi) diyorlar. Bunlar kötü tarafta olanlar, şunu hiç anlamıyorlar; bugüne kadar birilerinden medet umdular, birilerinden istekleri oldu, talepleri oldu ama bu millete iyice yabancılaşmış vaziyettesiniz."

Son günlerde bir tartışma yaşandığını ifade eden Dağ, "Biz yıllardır demokrasi, hukuk devleti vurgusu yapıyoruz. Yıllardır anayasa, yasa, özgürlükler vurgusunu yapıyoruz. Hukuk reformunu da demokrasi konusundaki hassasiyetleri de özgürlük konusundaki hassasiyetlerimizi de yıllardır dile getiriyoruz. Son 2-3 haftadır bu konu biraz daha fazla gündeme gelince bazı yerlerde farklı eleştiriler ortaya çıkmaya başladı." diye konuştu.

"Mağdurlar hiç aklınıza gelmiyor mu?"

Bugüne kadar "Adalet mülkün temelidir" sözünü her yerde hem telaffuz ettiklerini hem de gereğini yerine getirdiklerini ifade eden Dağ, şöyle devam etti:

"Şimdi sırf adalet ve hukuk sözcüğü üzerinden birilerinin tahliye edilmesiyle alakalı ortaya konulan düşünce, sadece adalet için gerekli olan bir durum mudur? Adalet bunu mu gerektirir? Adalet deyince aklınıza bir sanığın, bir şüphelinin tahliyesi mi geliyor. Mağdurlar hiç aklınıza gelmiyor mu? Selahattin Demirtaş ile ilgili onlarca dava var. Onlarca davanın içinde bir tanesi her birimizin bildiği bir konu. Selahattin Demirtaş'ın terörist başı 'Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' sözü, bundan dolayı yargılanması zaten devam ediyor. Ama şu tarihimizde, şu yaşadığımız süreçlerde bir 6-8 Ekim olayları var. 6-8 Ekim olaylarında kimlerin hangi rolleri aldığını bugün çok daha iyi biliyoruz. 5 Ekim tarihinde PKK terörist başlarından Murat Karayılan'ın milleti sokağa çağıran çağrısından hemen sonra hem HDP Genel Merkezinin hem de Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu çağrıyla binlerce insan sokağa çıktı. 33 vatandaşımız, 31'i sivil 2'si emniyet görevlisi olmak üzere Yasin Börü ve arkadaşları bu olaylar üzerine şehit oldu."

"Yürüyen sürecin tamamı hukukidir"

Kendisinin de bir hukukçu olduğuna işaret eden Dağ, "Bana verilen eğitimden yola çıkarak şunu söylüyorum; azmettiren suç faili gibi ceza alır. Hukuk kuralları mı değişti? Benim aldığım eğitim bunu gerektiriyordu. Dokunulmazlığını o dönemde hep birlikte Mecliste kaldırdık. Bütün dokunulmazlığını kaldırdık. CHP Genel Başkanı 'Hodri meydan' dedi. 'Buyurun bütün dokunulmazlığını kaldırın' dedi. Hepsini kaldırdık. Bütün siyasi partiler beraber kaldırdı bunu. Yürüyen sürecin tamamı hukukidir. Adalet noktasında yürür. İşinize geldiğinde (Mahkemeye müdahale etmeyin) ama işinize gelmediğinde de siz müdahale edeceksiniz. Ayıptır arkadaş. 18 yıldan bu yana mahkemeler bağımsızdır, bağımsız şekilde yoluna devam eder diyoruz. Ama her seferinde (Cübbemi giyerim) diyenler, birilerine yaranmak için Anayasa 138'i hemen unutuveriyorlar." ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde İl Başkanlığına mevcut başkan Doğan Ünlü seçildi.