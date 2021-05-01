AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Sosyal yardımlarla salgının etkilerini ortadan kaldırmaya çabalıyoruz" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Sosyal yardımlarla salgının etkilerini ortadan kaldırmaya çabalıyoruz"
01.05.2021 16:01
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, destek paketleri ve sosyal yardım programları ile salgın döneminin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için bütün güçleriyle çabaladıklarını bildirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, destek paketleri ve sosyal yardım programları ile salgın döneminin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için bütün güçleriyle çabaladıklarını bildirdi.
Dağ, Twitter hesabından destek paketleri ve sosyal yardımlara ilişkin paylaşımında, "Destek paketleri ve sosyal yardım programlarımız ile salgın döneminin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına var gücümüzle çabalıyoruz. Milletimizle birlikte tüm zorlukların üstesinden gelmeye, büyük hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Barış Murat Yağcı'nın 'Cemal Can' göndermesi sosyal medyada gündem oldu Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için 50 bin nüfusluk ilçede destan yazan başkan, yardım kolisi yüklü araçları böyle uğurladı Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Luiz Gustavo'ya kapı gösterildi Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı