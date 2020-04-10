AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Türk Polis Teşkilatının yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Türk Polis Teşkilatının yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Dağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Polis teşkilatımız her koşulda üstüne düşen vazifeyi yerine getirmektedir. Dün meskun mahalde teröre geçit vermeyen kahramanlar, bugün salgın dolayısıyla vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gidermek için sahada çalışmaktadırlar. Minnettarız." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:14 Kaynak: AA
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