AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den Adilcevaz'a ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den Adilcevaz'a ziyaret

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis'in Adilcevaz ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den Adilcevaz'a ziyaret, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis'in Adilcevaz ilçesini ziyaret etti.

İlçede, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Hamdi Tutcu ve partililer tarafından karşılanan Demiröz, partisinin ilçe başkanlığına geçti.

Burada partililerle bir araya gelen Demiröz, ilçede bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Demiröz, iki dönem Bitlis milletvekilliği yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu süre zarfında ilimize, ilçelerimize güzel hizmetler yapmak için var gücümüzle çalıştık. Şimdi çok kıymetli 2 milletvekilimiz var, ben de sizin 3. milletvekilinizim. Bitlis'imize, Adilcevaz ilçemize her daim hizmet etmek boynumun borcudur."

İlçe Belediye Başkanı Gürsoy ise destek ve ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'e teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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