AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Zonguldak Allah'ı İzniyle Şer İttifakına Hak...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Zonguldak Allah'ı izniyle şer ittifakına hak ettiği cevabı verecek"ZONGULDAK - AK Parti Belediye Başkan adayları tanıtım töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Bir tarafta ülkenin geleceğine,...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Zonguldak Allah'ı izniyle şer ittifakına hak ettiği cevabı verecek"



ZONGULDAK - AK Parti Belediye Başkan adayları tanıtım töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Bir tarafta ülkenin geleceğine, ülkenin geçmişinden aldığı heyecanla umut bağlayan, sevdasını, koyan Cumhur'un ittifakı, bir tarafta terör örgütleriyle kol kola girmekten imtina etmeyen şer ittifakı. Ben inanıyorum ki Zonguldak Allah'ı izniyle şer ittifakına hak ettiği cevabı verecek" diye konuştu.

31 Mart 2019 günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Zonguldak'ta ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımın törenle gerçekleştirdi. Site Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, milletvekilleri, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

"Bazen FETÖ, bazen İŞİD oldular"

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Ülkemiz çok zor zamanlar atlattı. Bu kadim coğrafya Anadolu coğrafyası merhametin başkentidir. Başı sıkışan, darlanan, dara düşenin koşup geldiği, sığındığı bir sığınaktır. Bu büyük çınar nice nice badireler atlattı. Ellerine baltayı aldılar, önce gezi olaylarıyla acaba bu çınarı yıkabilir miyiz dediler. Başaramadılar, 17-25 Şubat'ta da başaramadılar. Sonra çukurlar kazdılar. Ülkenin farklı coğrafyalarında sözde özerklik ilan ettiler. Ama bu milletin ferasetiyle, güvenlik güçlerinin cesaretiyle kazdıkları çukurlara düştüler. Sonra 15 Temmuz'a geldiler. Darbeyi yaparız köklerinden sökeriz zannettiler. Tanklarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle geldiler. Fakat bu millet biz size ne Tayyip Erdoğan'ı veririz ne de o çınarı söndürürüz dediler. Canıyla, kanıyla o çınarın önünde dik durdu ve hamdolsun işte bugün buradayız. Onlar bazen PKK oldular, bazen DHKP-C, bazen FETÖ, bazen de İŞİD oldular. Ama onların kurşunları, tankları, tüfekleri onların bu milletin arasına atar nifak sokarız dedikleri yalanlarına bu millet pabuç bırakmadı. İşte şimdi vesayetin üzerine yürüdükçe AK parti daha bir şevklendiler. Ama her defasında bu millet onlara gereken dersi verdi. Bir tarafta ülkenin geleceğine, ülkenin geçmişinden aldığı heyecanla umut bağlayan, sevdasını, koyan Cumhur'un ittifakı, bir tarafta terör örgütleriyle kol kola girmekten imtina etmeyen şer ittifakı. Ben inanıyorum ki Zonguldak Allah'ı izniyle şer ittifakına hak ettiği cevabı verecek. 31 Mart seçimlerden bir seçim değil. İşte biliyorsunuz referandumla beraber hükmet sistemimize eriştik. Genel başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı milletin adamına yürütmenin emanetini verdik. Şimdi istiyorlar ki karıştıralım ortalığı, istiyorlar ki bu şer ittifakı oluşan güveni ve umudu darmadağın etsin. Onu bozacağız, ben bu gün bu salonda bu heyecanı gördüm" diye konuştu.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun da "Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek çıktığımız bu yolda biz de buradan bu salondan güçlü ve gür bir sesle bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. Bugün yeni bir yolun başlangıcındayız. Hamdolsun sizler gibi davasında sadık, milletine aşık bir yol arkadaşlarımız var" şeklinde konuştu.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan, Cumhurbaşkanı'na Zonguldak'ı şaha kaldırmak için canla başla çalışacakları sözünü verdiğini ifade ederek şöyle dedi:

"Bu seçim için Zonguldak adına Cumhurbaşkanımıza bir söz verdim. Bu seçimde canla başla çalışacağımıza, Zonguldak'ı şaha kaldıracağımıza yürekten inanıyorum. AK Parti'nin kuruluşundan bu güne kadar görev almış, gönül vermiş, emek sarf etmiş kardeşlerimizle birlikte mevcut görev yapan teşkilatlarımızla birlikte Zonguldak Belediyesi'ni kazanacak teşkilat işte bu salonda bulunan inanmış AK teşkilatlardır."

Cumhurbaşkanı'na 'çekmen bezi' gönderdi

Alaplı'nın Hasanlı Köyü Muhtarı Recep Tufan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere ilçenin yöresel ürünü olan çekmen bezinden üretilen kumaşı hediye etti. Tufan, "Genel Başkan Yardımcımıza tezgah motifli şömen takımı, Alaplı'nın yöresel ürünü olan çekmen bezi kumaşı hediye ettik. Bizim kursumuzda 25 kursiyer çalışıyor. Şu anda marketlere bile çanta yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Törende AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıtmasının ardından tören sona erdi.

İlçe belediye başkan adayları şu isimlerden oluştu:

"Zonguldak Belediye Başkanı adayı Dr. Ömer Selim Alan, Kozlu Belediye Başkan Adayı Ali Bektaş. Kilimli Belediye Başkan Adayı Kamil Altun. Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin. Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun. Çaycuma Belediye Başkan Adayı Ahmet Güral Karayılmaz. Gökçebey Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinoğlu. Devrek Belediye Başkan Adayı: Sezai Bükrü."

AK Parti belde belediye başkan adayları da şu isimlerden oluştu:

"Bakacakkadı Belediye Başkan Adayı Rahmi Albuz. Beycuma Belediye Başkan Adayı: Vural Kundakçıoğlu. Çatalağzı Belediye Başkan Adayı: Ersun Gülser. Çaydeğirmeni Belediye Başkan Adayı Satılmış Gebeş. Elvanpazarcık Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uzun. Filyos Belediye Başkan Adayı Ömer Ünal. Gelik

Gelik Belediye Başkan Adayı Burhan Sezgin. Gülüç Belediye Başkan Adayı Gökhan Demirtaş. Gümeli Belediye Başkan Adayı Aytaç Tosun. Kandilli Belediye Başkan Adayı Mustafa Güldalı. Karaman Belediye Başkan Adayı Servet Üstün. Karapınar Belediye Başkan Adayı Necdet Dernek. Muslu Belediye Başkan Adayı Murat Kabuk. Nebioğlu Belediye Başkan Adayı Ertan Aydoğan. Ormanlı Belediye Başkan Adayı Bayram Başol. Perşembe Belediye Başkan Adayı Turhan Okumuş. Saltukova Belediye Başkan Adayı Zerrin Güneş."

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