Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şırnak'ta
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şırnak'ta

32 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şırnak'ın Silopi ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şırnak'ta, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Şırnak'ın Silopi ilçesinde incelemelerde bulundu.


Kandemir, beraberinde AK Parti milletvekilleri Ziver Özdemir, Abdullah Ağralı, Rizgin Birlik, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile AK Parti Silopi teşkilatını ziyaret etti.


AK Parti İlçe Başkanı Av. Rana Tellioğlu ve partililerle görüşen Kandemir, burada yaptığı konuşmada, Silopi'de muazzam bir heyecan olduğunu belirterek, "Bizim bir sevdamız, mücadele aşkımız var. Biz milletimize sevdalı bir siyasi hareketiz. Silopi için hazırlanan projelere iktidarımızın gücüyle destek vererek güzel Silopimizi kalkındıracağız" dedi.


Daha sonra Kandemir ve beraberindekiler özel bir otelde Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) açılışına katıldı.


Açılış sonrası verilen akşam yemeğinin ardından Kandemir ve beraberindekiler Şırnak'a geçti. - ŞIRNAK

AK Parti, Silopi, Şırnak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:16 Kaynak: İHA
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