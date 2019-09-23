Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Batman'da
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Batman'da

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Batman'a geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Batman'da, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Batman'a geldi.

Beraberinde bir grup milletvekili ile AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret eden Kandemir, partililerle bir araya geldi.

Kandemir yaptığı konuşmada, sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi çok büyük bir liderin arkasında siyaset yapmanın önemine işaret ederek, "Çok büyük bir liderin arkasında siyaset yapıyoruz, büyük bir liderin arkasındayız. Bu partinin heyecanı, ilkeleri idealleri, hayalleri var, sonsuza kadar yaşayacak. Rabbim lütfetti bizler buralarda bulunuyoruz. Bu bir lütuftur. Beraber kol kola gireceğiz, el ele tutacağız, inşallah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Akif Gür ise vatandaşın istek ve talepleri doğrultusunda çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "AK Parti olarak tüm kademelerimizle birlikte uyum içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Erkan Kandemir, Milletvekili, AK Parti, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ranzadan düşerek ölen er, 12 yıl sonra şehit sayıldı
CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile gizli görüşme yaptığı iddialarına AK Parti'den sert tepki AK Parti, yeni yargı paketinin taslak metninini CHP'ye sundu Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 13:14:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Batman'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]