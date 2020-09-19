AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Tokat'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Tokat'ta konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Karşımızda yalanı adeta elbise gibi giyen, hiç çekinmeden, hiç imtina etmeden kolayca ifade eden bir muhalefet anlayışı var. Hiç de çekinmiyorlar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Tokat'ta konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Karşımızda yalanı adeta elbise gibi giyen, hiç çekinmeden, hiç imtina etmeden kolayca ifade eden bir muhalefet anlayışı var. Hiç de çekinmiyorlar. Milletin sevinci ile sevinemeyen, derdi ile dertlenemeyen bir muhalefet bloku ve anlayışı var." dedi.

Kandemir, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı bahçesinde yapılan partisinin Tokat Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir vefa hareketi, bir aşk hareketi olduğunu söyleyen Kandemir, hafta sonu birçok yerde ilçe kongrelerini yaptıklarını ifade etti.

"Tayyip Erdoğan'ın söylemi ve iddiası ile bu siyasi hareket dünyadaki vesayete meydan okur hale geldi" diyen Kandemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her şeyin paramparça olduğu, ideallerin, hayallerin değerlerin paramparça olduğu, dünyada insanların duygularının, umutlarının paramparça olduğu dönemde AK Parti siyasi hareketi, 'iman varsa imkan vardır' diyerek, yeni bir siyaset dilini adeta inşa ediyor. Bazen tarihin içerisinden akıp geçerken aktörler, insanlar yaptıkları çalışmanın neye tekamül ettiğini fark edemeyebilirler."

Muhalefeti de eleştiren Kandemir, şunları kaydetti:

"Karşımızda yalanı adeta elbise gibi giyen, hiç çekinmeden, hiç imtina etmeden kolayca ifade eden bir muhalefet anlayışı var. Hiç de çekinmiyorlar. Milletin sevinci ile sevinemeyen, derdi ile dertlenemeyen bir muhalefet bloku ve anlayışı var. ya şunun şurasında Karadeniz'de gaz bulmuşsunuz. ya da salgın sürecinde olağanüstü başarılı performans göstermişsiniz. Gururla 'sizi tebrik ediyorum. ya şükür bak gaz bulundu, Türkiye'nin cari açığı düşecek, ülke zenginleşecek, milletimiz daha fazla refah içinde yaşayacak' diyemeyen, dudak ucuyla 'bunu nasıl itibarsızlaştırırız' diye siyaset üreten bir muhalefet bloku var karşınızda. Dün hasım gibi gözükenlerin bir anda nasıl hısım olduklarını da gördük biz. Bize düşen bu zor 2023 sürecinde önce kendimize şöyle aynanın karşısına geçip dikkatle bakmak."

Kongreye AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Erkan Kandemir, Muhalefet, AK Parti, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Tokat'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika


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