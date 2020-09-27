AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Bu ülkede en büyük talihsizliğimiz maalesef milli bir... - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Bu ülkede en büyük talihsizliğimiz maalesef milli bir...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu ülkede en büyük talihsizliğimiz maalesef milli bir muhalefetimizin olmaması. Düne kadar hasım olanlar bir anda hısım oluverdiler ve bir zemin inşa ettiler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu ülkede en büyük talihsizliğimiz maalesef milli bir muhalefetimizin olmaması. Düne kadar hasım olanlar bir anda hısım oluverdiler ve bir zemin inşa ettiler. Hangi ara, hangi değer bir araya getirdi, anlayamadık, anlamlandıramadık." dedi.

Kandemir, partisinin Kale Aile Çay Bahçesi'nde gerçekleştirilen Sivas Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de siyasetin AK Parti ile beraber dönüştüğünü ve ülkenin bambaşka bir iddianın taşıyıcısı ve sahibi olduğunu söyledi.

Ülkenin 2023'e yürürken içerideki tüm vesayet odaklarına karşı büyük bir mücadelenin başarısını, yeryüzünde verilecek bir vesayet mücadelesiyle taçlandırmayı arzu ettiğini dile getiren Kandemir, "Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yeni bir siyaset dili inşa ediyor." ifadesini kullandı.

"Düne kadar hasım olanlar bir anda hısım oluverdiler"

İnşa edilen bu yeni siyaset diline, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında siyaset yapan AK Parti ailesi olarak katkı sağladıklarını belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız, 'Yürüdüğünüz yollar eğer konforlu ise kaybolmuşsunuz' diyor. Biz düne kadar 'şuradan yürüyeceksiniz' diye yol tarif edilen bir ülkeyken bugün 'iman varsa imkan da vardır' diyerek kendi yolunu kendi açan, 'kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' diyerek yepyeni bir gelecek inşa eden, bunun için de büyük bir mücadele veren siyasi hareketin temsilcileriyiz. İman varsa imkan da vardır kuşkusuz ve her imkan bir imtihandır bizim için. Böyle bakıyor, böyle anlamlandırıyoruz siyaset duruşumuzu. Başkaları gibi uyuyor taklidi yapmıyoruz. Başkaları gibi 'aman dokunmayalım, bulaşmayalım da üzerimize bir yük yüklemesinler' demiyoruz. Başkaları gibi sessiz kalmayı hikmet zannetmiyoruz, başkaları gibi uyku taklidi yapmayı, bu milletten kopup gözünü, gönlünü başka yerlere dayamayı marifet görmüyoruz. Bu ülkede en büyük talihsizliğimiz maalesef milli bir muhalefetimizin olmaması. Düne kadar hasım olanlar bir anda hısım oluverdiler ve bir zemin inşa ettiler. Hangi ara, hangi değer bir araya getirdi, anlayamadık, anlamlandıramadık."

Kandemir, Türkiye'nin 2023'e giderken önünde başka sınamalar olacağını, ülkenin iddiasını artırdıkça başka meselelerle imtihan edileceğini ifade etti.

"Tayyip Erdoğan bu milletin bizatihi kendisi"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Derdimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan milletle değil. Bizim kavgamız Recep Tayyip Erdoğan'la" dediğini söyleyen Kandemir, "Halbuki bilmiyorlar ki Tayyip Erdoğan bu milletin bizatihi kendisi, iddiası. Onlar tanımıyorlar bu milleti, tanımadıkları için 15 Temmuz'da işgale yeltendiler. Tanımadıkları için 6-7 Ekim olaylarında milleti birbirlerine düşüreceklerini zannetiler, çukurlar kazdılar, kendilerine göre kurtarılmış alanlar ilan ettiler." şeklinde konuştu.

Kandemir, bu toprakların yiğit insanlarının ülkesi için zamanı geldiğinde her zaman şehadeti göze aldığını ve alabileceğini sözlerine ekledi.

Mevcut başkan Muhammed Burak Kuruçay'ın tek aday olduğu AK Parti Sivas Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'ne, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci ile bazı illerin milletvekilleri, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Bu ülkede en büyük talihsizliğimiz maalesef milli bir...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Bu ülkede en büyük talihsizliğimiz maalesef milli bir...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Bu ülkede en büyük talihsizliğimiz maalesef milli bir...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Bu ülkede en büyük talihsizliğimiz maalesef milli bir...

Erkan Kandemir, AK Parti, Milli, Sivas, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: 'Bu ülkede en büyük talihsizliğimiz maalesef milli bir... - Son Dakika


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