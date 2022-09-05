"AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde teşkilat çalışmalarımıza hız vermek ve daha fazla hizmet üretebilmek ümidiyle, yeni hizmet binamızın partimize, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı - Son Dakika

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