AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FATMA BETÜL SAYAN KAYA, ESENYURT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

Esenyurt 'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya , " Gereken bütün hasar tespit çalışmaları, yaraların sarılması ilk andan itibaren başladı" diye konuştu.

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