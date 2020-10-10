AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Çeşme ilçe kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Çeşme ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

10.10.2020 16:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Çeşme ilçe kongresinde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Biz ekonomiyi daha da ilerletmek, ticari hayati, turizmi daha da büyütmek için hem bugünün hem de önümüzdeki günlerin önemli işlerini yapıyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Biz ekonomiyi daha da ilerletmek, ticari hayati, turizmi daha da büyütmek için hem bugünün hem de önümüzdeki günlerin önemli işlerini yapıyoruz." dedi.

Dağ, partisinin Çeşme İlçe Başkanlığının Çakabey Kültür Merkezinde düzenlenen 6. olağan kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki önemine değindi.

Türkiye'nin Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan'daki duruşunu muhalefetin eleştirdiğini, ancak zamanın kendilerini haklı çıkardığını kaydeden Dağ, Libya ile yapılan anlaşmaya Türk bürokrasisinde bile "bu anlaşma olmaz" diyenlerin olduğunu ancak Birleşmiş Milletler'in bu anlaşmayı tescil ettiğini hatırlattı.

Dağ, şöyle konuştu:

"Sahadaki 3 sondaj, 2 sismik arama gemimiz sayesinde çok önemli bir işi kotarıyoruz, başarıyoruz. Libya'daki süreci tersine döndürdüğümüz için bunu başarıyoruz. Libya, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan üzerinden güç devşirenlerin Türkiye olmadan masaya oturma imkanları var mı, yok. Türkiye buralarda var oluyor. Türkiye'yi hiçbir şekilde bir kenara koyamazlar."

"Azerbaycan, topraklarını kurtarmanın çabasını veriyor"

Dağ, Ermenistan'ın Yunanistan gibi "dünyanın şımarık çocuğu" olarak davrandığını ve Azerbaycan'a saldırdığını belirterek, "Bu sefer Azerbaycan dedi ki uluslararası platformlarda beni savunacak bir ülke, bir lider var. Bu rahatlıkla şu an işgal altında olan topraklarını kurtarmanın çabasını veriyorlar." dedi.

Türkiye'nin dış politikanın yanında tüm alanlarda ciddi mesafeler kat ettiğini kaydeden Dağ, "Kişi başına milli geliri iktidar olduğumuzdan bu yana 3 misline, 4 misline çıkarttığımız zamanlar oldu. Dönem dönem sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu sıkıntılar bazen sizden kaynaklanmıyor. Muhalefet dış politikada, sosyal politikalarda, ulaşımda, sağlıkta, savunma sanayisinde bir şey diyemiyor, gelmiş ekonomiye. Ekonomiyle ilgili sürekli bir şeyler söylüyor." diye konuştu.

Dağ, Kovid-19 salgını sürecini en iyi şekilde atlatmak için çalıştıklarını belirterek, "Biz ekonomiyi daha da ilerletmek, ticari hayati, turizmi daha da büyütmek için hem bugünün hem de önümüzdeki günlerin önemli işlerini yapıyoruz." dedi.

"Çeşme Projesi desteklenmeli"

Kültür ve Turizm Bakanlığının Çeşme Projesinin hem bölge hem Türkiye için çok önemli olduğunu ve yerel yönetimlerin de bu projeyi desteklemesi gerektiğini kaydeden Dağ, "Yeşili, doğayı biz herkesten daha çok seviyoruz. 'Yarın kıyamet kopacak olsa da elinde bir fidan varsa, bunu dik' diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Bu peygamberin yolunda giden herkes olaya ve hayata böyle bakar. Biz de böyle bakıyoruz." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yeni yönetimin Çeşme'de AK Parti'yi çok daha iyi yerlere getireceğine inandığını belirterek, "18 yıldır yapmış olduğumuz hizmetler zaten bunun göstergesidir." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise Çeşme'nin İzmir'in ve Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ancak ilçenin yerel yönetimler bakımından yeteri kadar hizmet almadığını söyledi.

Çeşme'nin özellikle altyapı konusunda ciddi sorunlar yaşadığını kaydeden Sürekli, "İzmir için, Çeşme için faydalı olan işlerde destek oluyoruz, eksik işleri de dile getirmek bizim öncelikli görevimiz." dedi.

Kongreye eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra milletvekilleri Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar ve Ahmet Tan da katıldı.

Tek adayla girilen seçimde Yeliz Karataş başkanlığa seçildi.

Hamza Dağ, AK Parti, Türkiye, Çeşme, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Çeşme ilçe kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Kına gecesi kanlı bitti: Maganda kurşunun isabet ettiği davetli yaşamını yitirdi İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor         
15:28
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Konsol oyunu oynayan Mbaye Diagne, kendisini Falcao'yla çift forvet oynattı Konsol oyunu oynayan Mbaye Diagne, kendisini Falcao'yla çift forvet oynattı         
14:44
Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı         
14:16
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler, ''Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik'' dedi Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler, ''Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik'' dedi         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Alaattin Çakıcı'ya öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten 17 yıl hapis cezası! Alaattin Çakıcı'ya öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten 17 yıl hapis cezası!         
13:12
Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu         
10:51
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 16:06:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Çeşme ilçe kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei