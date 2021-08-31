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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Marmaris'te yanan mahalleleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Marmaris'te yanan mahalleleri ziyaret etti Açıklaması

31.08.2021 16:44
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Marmaris'te yanan mahalleleri ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu belirterek orman yangınları nedeniyle mağduriyet yaşayanların yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu belirterek orman yangınları nedeniyle mağduriyet yaşayanların yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yanan mahalleleri ziyaret eden Hamza Dağ, Turunç, Osmaniye, Bayır, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü mahallelerinde vatandaşlarla bir araya eldi. Beraberindeki heyetle buradaki yanan ormanlık alanları da inceleyen Dağ, mahalle sakinleri ile sohbet etti, iletilen talepleri dinleyerek not aldı.

Osmaniye Mahallesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Dağ, Antalya'dan sonra Muğla'nın da yangın afeti yaşadığını, tüm Türkiye'nin, bakanların Antalya ve Muğla'ya anında geldiğini söyledi. İyi bir koordinasyonla yangının önce kontrol altına alındığını sonrasında ise yaraların sarılması için çaba gösterildiğini kaydeden Dağ, yangından ormanlık alanlarla birlikte yerleşim yerlerinin de etkilendiğini ifade etti.

Evlerin, yapıların ve hayvanların yandığı bir süreç yaşandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bölgeyi afet bölgesi ilan ettiğini dile getiren Dağ, yanan bölgelerde ilgili bakanlıkların tüm birimleriyle hasar tespitini bitirdiğini vurguladı. Dağ, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı evlerle yapılarla ilgili, Tarım ve Orman Bakanlığımız hayvan ve arazilerle ilgili tespitlerini tamamladı. Bizde siyasetçiler olarak bunları yerinde görmek, meselelerinizi yerinde izlemek ve takip etmek için buradayız. En son MKYK toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız Rize, Sinop, Kastamonu, Antalya ve Muğla bölgelerine heyetleri halinde bizleri görevlendirdi. Sıkıntı ve dertleri varsa yolunda gitmeyen meseleleri konuşmaya geldik. Cumhurbaşkanı'mız da Muğla'ya gelecek." ifadelerini kullandı.

İzmir depreminde yıkılan evleri bir yıl doldurmadan tamamlayacaklarını aktaran Dağ, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, bunu Elazığ'da gösterdi. Bunu İzmir'de gösterdi. Bunu Antalya, Muğla, Kastamonu ve Sinop'ta da gösterecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Kafanızı karıştıran bulandıranlar zaman zaman oluyor. Yangın döneminde de oluyor. Kim yangını söndürmek için mücadele etti, kim yangına körükle gitti? En iyi görenler sizlersiniz. Atıfta ve başka şeyler demeyeceğim siyaset politika unsuru yapmayacağım ama sizler de tüm Türkiye de gördü canla başla bakanlarımız ve hepimiz bu mücadeleyi verdi. İşin bir gerçek birde sanal mücadelesi oldu. Mağduriyetiniz giderilene kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Osmaniye Mahallesi'nde orman yangınında evleri yanarak kullanılamaz hale gelen İlyas Şahin ile eşi Günay Şahin'in, yeni evlerine de giden Hamza Dağ ve beraberindekiler, aileye yeni evleri için hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Hamza Dağ'a ziyaretlerinde, AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve partililer de eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti MKYK Üyeleri Şevki Şar, Hasan Sert, Mehmet Nil Hıdır ve Menderes Türel'in de Muğla'nın diğer ilçelerinde yanan alanlarda incelemede bulundukları bildirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Marmaris'te yanan mahalleleri ziyaret etti Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Marmaris'te yanan mahalleleri ziyaret etti Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Marmaris'te yanan mahalleleri ziyaret etti Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Marmaris'te yanan mahalleleri ziyaret etti Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Marmaris'te yanan mahalleleri ziyaret etti Açıklaması

Hamza Dağ, AK Parti, Marmaris, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Marmaris'te yanan mahalleleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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