DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın gelişi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ailelerle konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın çadırda bulunan ailelerle görüşmesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklaması DİYARBAKIR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
Kaynak: AA
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