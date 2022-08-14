AK Parti'li Dağ: Sandıkta yine birinci parti olacağız - Son Dakika
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AK Parti'li Dağ: Sandıkta yine birinci parti olacağız

14.08.2022 15:04

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti, Türkiye'dir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti, Türkiye'dir. 21 yıldır milletimizin gönlündeyiz. Gönüllerde biriz, sandıkta da yine birinci parti olacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin 21'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yarın programın gerçekleştiriliceği Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Dağ, AK Parti'nin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre iktidarda kalmayı başarmış siyasi hareketi olduğunu hatırlatarak, "Aslında bu başarı, AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti olmaktan çok daha fazlası olmasından ileri gelmektedir. AK Parti bir ailedir, bir yuvadır; kuruluş öncesinden bugüne dek geçen sürede her zaman milletin sesine kulak veren ve milletiyle bütünleşen bir partidir. Milletimiz ile kurduğumuz bu bağın yanı sıra her bir teşkilat mensubumuz da AK Parti çatısını, bir yuva olarak görmektedir" dedi.

'AK PARTİ GÜCÜNÜ BİRLİK VE BERABERLİĞE BORÇLUDUR'Bu sene kuruluş yıl dönümünü 'Bir Olduk 21 Olduk' sloganıyla kutlayacaklarını kaydeden Dağ, "Bu slogan, AK Parti serüveninin net bir gerçeğidir. AK Parti geçmişinden aldığı güçle bugün daha güçlü, daha diri, daha yeni ve daha genç bir partidir. AK Parti, gücünü ve zorlukların karşısında sağlam bir şekilde durabilmesini, lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde her kademesiyle birlik ve beraberlik içerisinde olmasına borçludur. Yapılan iyi işlerde, milletimizin hizmetine sunduğumuz projelerde ve gıptayla bakılan icraatlarımızda hep bir olmanın, istişare kültürünün ve ortak aklın imzası bulunmaktadır. Bu anlamda AK Parti'yi 20 senedir milletin teveccühüne mazhar kılan özellik, bir olmayı genetiğine işlemiş olmasıdır" diye konuştu.  'SANDIKTA DA YİNE BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ'Dağ, AK Parti'nin 21 senede her seferinde yetkiyi alarak milletle bir ve bütün olduğunu vurgulayarak, "İlk günden bu yana 81 ildeyiz. Olmadığımız tek bir ilçe, belde, mahalle, köy, kasaba yok. Çünkü kimseyi ayırt etmedik. AK Parti, Türkiye'dir. 21 yıldır milletimizin gönlündeyiz. Gönüllerde biriz, sandıkta da yine birinci parti olacağız. Geçmiş seçimlerde bir ve beraber olarak nasıl birinci parti olduysak, 2023'te de zafer bizim olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda partimizin 22, 23, 25, 30 ve daha nice yıllarını kutlarken de AK Parti'nin Hakk'a ve halka hizmet yolundan sapmadığını göğsümüzü gererek söyleyebileceğiz. Partimizin kuruluş yıl dönümünü, yalnızca yarın gerçekleştireceğimiz etkinliklerle kutlamayacağız. Ülkemizin dört bir yanında, 81 ilimizde bugün kurulan AK Noktalar ile vatandaşlarımıza ikramlar dağıtacağız. Bu esnada Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizin her bir ferdi için kaleme aldığı mektubu, vatandaşlarımıza takdim edeceğiz. Bu mektupta Genel Başkanı'mız, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında ortaya koyduğu çalışmaların mahiyetine ve gelecek vizyonuna yer verdi" ifadelerini kullandı.'11 MİLYON PARTİLİYE MESAJ GÖNDERİLECEK'

?Bugün ayrıca parti üyesi yaklaşık 11 milyon kişinin telefonlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir mesaj gönderileceğini dile getiren Dağ, "Yarın programı icra edeceğimiz alanda, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatından bazı kritik kesitlerin yer aldığı, AK Parti'nin geçmişinde karşılaştığı bazı engeller ve hayata geçirdiği hizmetlerin anımsatıldığı 2 adet 'zaman tüneli' olacak. Kurulacak stantta VR gözlükle, metaverse tekniği ile ziyaretçileri hayata geçirdiğimiz önemli projelerin gösterildiği bir gezintiye çıkaracağız. Kurulacak bilgi yarışması standında, siyasi konularda kendine güvenen yarışmacı misafirlere bazı sorular sorulacak ve başarılı olanlara hediye takdimi olacak. Sosyal medyada ise '#BirOlduk21Olduk' etiketiyle icraatlarımızı, görsellerimizi paylaşacağız. Teşkilatlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız bu çalışmaya katılacak. 21'inci yıla özel videolar hazırlandı. İnşallah bunları sosyal medya mecralarından paylaşacağız" dedi.

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AK Parti'den 21. kuruluş yıl dönümü mesajları AK Parti'den 21. kuruluş yıl dönümü mesajları AK Partili Hamza Dağ: 'AK Parti Türkiye'dir, milletimizin 21 yıldır gönlündeyiz' AK Partili Hamza Dağ: 'AK Parti Türkiye'dir, milletimizin 21 yıldır gönlündeyiz'
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hamza Dağ, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Dağ: Sandıkta yine birinci parti olacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Dağ: Sandıkta yine birinci parti olacağız - Son Dakika
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