AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan AK Noktalara ziyaret
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Buca ve Karşıyaka'da partisi tarafından uygulamaya konulan AK Noktaları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:08 Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Buca ve Karşıyaka'da partisi tarafından uygulamaya konulan AK Noktaları ziyaret etti.
İlk olarak Buca'da ziyaretlerine başlayan Dağ, Şirinyer ve Hasanağa Bahçesi'ndeki AK noktalarda partili ve vatandaşlarla sohbet etti.
Karşıyaka ilçesindeki AK Nokta'yı da ziyaret eden Dağ, Kemalpaşa Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
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