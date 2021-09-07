AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Erzurum'da basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiasına ilişkin, "Bu konular siyasetimize ve siyaset kurumumuza zarar veriyor. Biz bunu mümkün olduğunca siyasetin içinde olmaması, siyasetin içinde bu tarz hususlar olduğunda siyasetin gerekli tepkiyi vermesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Dağ, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un da katılımıyla Erzurum'da bir tesiste basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin sorunlarını dinleyen Dağ, gittiği her yerde yerel medya ile bir araya gelmeye çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin yaz ayında birçok badireden geçtiğini, bunların bir çoğunun küresel sıkıntılar olduğunun görüldüğünü, yangınlar ve sellerin tamamen dünyada yaşanan küresel ısınmanın yansımalarından olduğunu ifade eden Dağ, yaşanan yangın ve sellerden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Erzurum'un hep olumlu şeylerle haber olduğunu ancak dün ana muhalefet partisi sayesinde olumsuz bir konuyla hem yerelde hem de ulusalda haber olduğunu ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"Bir süredir ana muhalefet partisinde buna dair çok haber gündeme geliyor. Hem aşağılamayla alakalı konular yani bir belediye başkanının 'tesettürle bir hanım' diye bahsederek söyleyiş tarzıyla anlatmış olduğu hadise ana muhalefet partisi tarafından sadece bir uyarmayla cezalandırma durumu oluyor. Bir süredir olumsuz taciz ve tecavüz gibi hususlarda gündeme geldiği noktalar oluyor. En son da ne yazık ki Erzurum'da gündeme geldi. Bu konuda sessiz olmayı, sessiz olup zamana bırakmayı ya da tevilli sözlerle sahiplenmeyi görüyoruz. Bazen de ödüllendirmeyi görüyoruz. Bu konular siyasetimize ve siyaset kurumumuza zarar veriyor. Biz bunu mümkün olduğunca siyasetin içinde olmaması, siyasetin içinde bu tarz hususlar olduğunda siyasetin gerekli tepkiyi vermesi gerektiğine inanıyoruz."

Türkiye'nin en son açıklanan ihracat rakamlarıyla ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdüğünü anımsatan Dağ, ihracatta 207 milyar doların üzerine çıktığını, pandemi sonrasında inanılmaz bir ticari hareketliliğin söz konusu olduğunu belirtti.

Sanayi sektörünün de ciddi anlamda bir ilerleme ve yükseliş içinde olduğunu vurgulayan Dağ, şöyle devam etti:

"Hizmet sektörü de buna dahil oldu. Turizm tam istediğimiz düzeyde olmasa da pandemi şartlarında öngördüğümüz bir durumda devam ediyor. İnşallah bu seneyi cari açığı en az olacak şekilde kapatmayı ama 2022'de bu şartlarda devam ettiğimiz takdirde cari fazla veren bir ülke haline geleceğiz. Cari fazla her zaman verilebilir ama hem üretim yapmak hem büyümek hem de cari fazla vermek ülkenin ekonomik olarak en büyük olumlu noktadaki göstergelerinden birisidir. Biz bundan sonra 2023'e kadar kendi yol haritamızı ortaya koymuş vaziyetteyiz. Buna göre de yolumuza devam edeceğiz."