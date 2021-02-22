AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

22.02.2021 15:23
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kongrelerin AK Parti için "düğün günü" olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kongrelerin AK Parti için "düğün günü" olduğunu söyledi.

Partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Dağ, AK Parti'nin 20 senede 15 seçim kazandığını, darbe teşebbüslerine karşı meydan okuduğunu belirtti.

Kongrelerde helalleştiklerini ifade eden Dağ, AK Parti için sokak sokak çalışarak emek veren teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Dağ, 20 yıl boyunca inandıkları yolda yürüdüklerini kaydederek, "Kongreler bizim için düğün günüdür. 2023, 2024'te bu zaferi kazanmaya var mıyız? Kongre hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.

- "Terörle kol kola yürüyenlerin marifetleri, foyaları ortaya çıktı"

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da il kongrelerinin bu hafta yapılacak İstanbul kongresiyle tamamlanacağını belirterek, böylelikle 2023'e giden yolda AK kadroları yeni bir heyecanla, inandıkları yolda emin adımlarla geleceğe hazırladıklarını vurguladı.

İzmir'de depremin ardından sel felaketinin yaşandığını, hortumun oluştuğunu hatırlatan Yıldırım, "Acılarımızı hep beraber paylaştık, azalttık ancak zor günde de yine İzmir'in yanında Sayın Cumhurbaşkanım siz vardınız ve milletvekillerimiz vardı, acıları, üzüntüleri paylaştık ve yaralarımızı hafiflettik." dedi.

Yıldırım, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla depremde evlerini kaybedenler için yapılacak konutların temelinin atılacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yaralar sarılır, giden evler geri gelir ama yok olan canlar geri gelmez. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden bütün hemşerilerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum. Geçtiğimiz hafta Türkiye emperyal güçlerin oyuncağı olan terör örgütünün yine alçakça bir cinayetine şahit oldu. Bir kez daha terörle kol kola yürüyenlerin marifetleri, foyaları ortaya çıktı. Şunu herkes bilmelidir, Türkiye'de vatanımızı böldürtmeyeceğiz, milletimizin kardeşliğine halel getirtmeyeceğiz. Alçaklara hak ettikleri deresi vereceğiz."

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci İzmir'in 2024'te büyükşehir ve ilçelerinde AK hizmetle tanışacağını savundu.

Kongrede tek aday olan mevcut AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise 22 aydır gece gündüz, salgın, deprem, sel demeden çalıştıklarını belirterek, bugün de önemli bir sürecin başlangıcında olduklarını dile getirdi.

Sürekli, 2023'te yapılacak seçimlerde İzmir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhur İttifakı olarak birinci yapacaklarını kaydederek, bunun işaret fişeği olacağını, 2024'te başta büyükşehir olmak üzere bir çok yerde kazanacaklarını ifade etti.

Kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti ve MHP İzmir milletvekilleri, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'deki sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Kongrenin divan başkanlığını AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur yaptı.

Kongrede konuşmaların yapıldığı platformun karşısında "Aşk biterse yorulur insan, yorulmayacağız toprağa kadar" yazılı pankart dikkati çekerken, aynı bölgede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaya başladığı anda "Gençlik yeni anayasa istiyor" yazılı döviz açıldı.

Kongrenin yapıldığı salonun tribün kısmının üstünde 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleşen darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin fotoğraflarının ve isimlerinin yazılı olduğu, üzerinde "15 Temmuz Destanı Şehitlerimizi Rahmet ve Saygıyla Anıyoruz" yazılı pankart asıldı.

Hamza Dağ, AK Parti, Düğün, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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