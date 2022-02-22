AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kütahya'da - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kütahya'da

22.02.2022 20:07
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kütahya'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, İl ve ilçe Tanıtım ve Medya Başkanları ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirmek üzere Kütahya'ya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, İl ve ilçe Tanıtım ve Medya Başkanları ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirmek üzere Kütahya'ya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Kütahya ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Tanıtım Medya Başkanımız Hamza Dağ, Tanıtım Medya Başkan Yardımcımız, Ege Bölge koordinatörümüz Ömer Arvans ve teşkilat mensubu arkadaşlarımızın İl Başkanlığımızı ziyaretlerinin ardından sanayi sitemizi ziyaret ederek kıymetli hemşerilerimize hayırlı işler dileklerimizi ilettik. Daha sonra Simav ilçesine geçerek AK Parti Kütahya İl Başkanlığımızın ev sahipliğini yaptığı Tanıtım Medya Birim Başkanları 3'cü strateji çalıştayı toplantımız Genel Başkan Yardımcımız Tanıtım ve Medya Başkanımız Hamza Dağ ve Başkan Yardımcımız Ömer Arvas'ın katılımıyla İl-İlçe Üç Kademe Tanıtım ve Medya Başkanları Toplantımızı Simav Ana kademe Kadın ve Gençlik kolları Tanıtım Medya Başkanlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ve beraberimizdeki heyet ile Tavşanlı İlçe Teşkilatımızı ziyaret ederek İlçe Başkanımız Bilal Kıyak ve teşkilat mensubu arkadaşlarımızla 2023 hedeflerimizle alakalı istişarelerde bulunduk" dedi.

"Hedef 2023 seçimleri"

Milletvekili Hamza Dağ Tavşanlı ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Tavşanlı halkı her seçimde partimize teveccüh göstererek daima yanımızda durdu ve desteğini hiç esirgemedi. Bizler de Ankara'da Tavşanlı'mızın talepleri konusunda sıkı takipçi oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Belediyemizin çalışmalarından da son derece memnunuz. Bugün buradan hem partimiz hem de önümüzdeki 2023 seçimleri için memnuniyetle ayrılıyoruz. Tüm Tavşanlı halkına selam ve saygılarımı sunuyor, Belediyemiz ve ilçe teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Hüseyin Efe/İHA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kütahya'da
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kütahya'da
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kütahya'da
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kütahya'da
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kütahya'da

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Hamza Dağ, Hisarcık, AK Parti, Kütahya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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