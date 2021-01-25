AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Rabbim bu partiye 60'ıncı 600'üncü gençlik kolları kongresi yapmasını nasip etsin diyorum" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Rabbim bu partiye 60'ıncı 600'üncü gençlik kolları kongresi yapmasını nasip etsin diyorum"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan güven tazeledi

AFYONKARAHİSAR - AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları kongresinde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 18 yılda bir çok badire ve sıkıntı ile mücadele ettiklerini ifade ederek: "İnşallah bundan sonra tapılacak kongrelerimizin de böyle heyecanlı geçmesini diliyorum. Rabbim bu partiye 60'ıncı 600'üncü gençlik kolları kongresi yapmasını nasip etsin diyorum" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olan mevcut Başkan Ethem Karahan güven tazeledi. Saygı duruşumda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurul divan başkanı ve divan üyelerinin belirlenmesi ile sürdü. Divan Başkanı olarak belirlenen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Coşkun Keklik kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek; AK Partiye yeni katılan gençlere siyasi hayatlarında başarılar diledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan yaptığı konuşmada toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. 2023 hedeflerini ulaşmak için çalıştıklarını ifade eden Karahan şöyle konuştu:

"Biz bir zamalar cihanı titreten Osmanlının torunlarıyız. Grozniyiz, Keşmişiriz, Kandaharız, Saraybosnayız, Bağdatız, Buharayız, Taşkentiz, Doğu timürüz, Türkistanız, Ahıskayız, Halepçeyiz, Kırımız, Hocalıyız ve biz anadoluyuz. Yıllarca bu topraklar bayrak diye ağladı, vatan diye ağladı Ağladı Anadolu'm Allah diye ağladı, Ezan diye bağladı, Kuran diye ağladı. Bir hilal uğruna ne Halliler can verdi, ne Ömerler, ne Abdullah Tayyipler inledi. Ne güneşler battı kara toprağın bağrında, gün geceydi, mevsim kıştı, bahar hazandı. Bu aziz milletin kaderiyle oynayan darbecilere, faiz lobilerine, statükculara, alçak yapılara, Vahdettin'e hain diyenlere, Adnan Menderesi indirenlere, Turgut Özalı zehirleyenlere ve Mücahitleri boncuk boncuk terletenlere karşı duran bir lider çıktı, haksızlığa susmayan, mazluma sahip çıkan, küfüre tokat atan, İslam sancağını kıta kıta dalgalandıran, dünyayı beşten büyük kılan bir adam Recep Tayyip Erdoğan."

18 yılda birçok sıkıntı ile mücadele ettik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, 18 yılda bir çok badire ve sıkıntı ile mücadele ettiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Bu mücadeleler bazen darbe teşebbüsüyle karşımıza çıktı bazen e-muhtıra ile karşımıza çıktı, bazen gezi olaylarıyla karşımıza çıktı, bazen 15 Temmuz darbe girişimiyle karşımıza çıktı bazen de yolsuzluk kılıfına büründürülmüş bir şekilde darbe girişimiyle karışımıza çıktı. Eğer bu teşkilat bu yaşadığımız meseleler karşısında acaba sözünü söylemiş olsaydı işte o zaman bizim bu mücadelemiz o zaman yaptığımız kadar kolay olmazdı. Uğraş vermiş kalbini, aklını, beynini bu yola vermiş 10 binlerce genç kardeşimizde hanımefendiyle, beyefendiyle bir helalleşme yapmamız gerekiyor. Çünkü nerede ne zaman bir sorunla bir problemle karşılaşmış olsak bu genç kardeşlerimiz, kadın kollarımız hiçbir zaman acaba diye bir soruyla bizi muhatap etmedi. İnşallah bundan sonra tapılacak kongrelerimizin de böyle heyecanlı geçmesini diliyorum. Rabbim bu partiye 60'ıncı 600'üncü gençlik kolları kongresi yapmasını nasip etsin diyorum."

Açıklamaların ardından tek liste halimde girilen seçimde mevcut Başkan Ethem Karahan'ım güven tazelemesiyle kongre son buldu.