AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çayeli İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletin emaneti kendilerine tevdi ettiği günden bu yana siyasetlerinin merkezinde millet olgusu olduğunu unutmadan hep doğru işler yaptıklarını söyledi.

Yazıcı, partisinin Fındıklı İlçe Başkanlığı Kongresine katılarak partililerle bir araya geldi.

Ardından Çayeli İlçe Başkanlığı Kongresine katılan Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, kongrelerin partileri için önemli olduğunu belirtti.

Yazıcı, hedefi olan bir parti olduklarını ifade ederek "İşleri ve yapılacakları planlayan bir partiyiz. Faaliyetlerimizi rastgele dizayn etmeye çalışan, rastgele olasılıklara terk eden bir anlayışa asla sahip değiliz." dedi.

Parti içi çalışmalar itibarıyla kongrelerde delegenin oy vermek suretiyle onayladığı ve kesinleşen listelere herkesin sahip çıkmak zorunda olduğunu dile getiren Yazıcı, "Çünkü AK Parti'nin en büyük gücü teşkilatlardır. AK Parti'nin kongreleri planladığımız siyasetimizin tahakkuku bakımından hayati derecede önemlidir. Bu iş gönüllü bir iştir." diye konuştu.

Yazıcı, AK Parti'nin siyasetinin merkezinde millet olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milletinin tarihi önemlidir. 2023 ve 2053 Türkiyesi için önümüze hedef koymuşuz. 2071 Türkiyesi için gelecek nesillere hedef gösteriyoruz. Bu hedefler içi dolu ve ayrıca bu vurgular tarihimiz ve bizim için ne kadar önemli olduğunun ifadesidir. Bu milletin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en kıymetli kazanımı demokratik cumhuriyettir. Cumhuriyetimizin 100. yılını 2023'te kutlayacağız. Onun için 2023 Türkiye için önemli. Ayrıca 2023'te seçimler olacak. Bunu perçinleyeceğiz."

Değerlerin önemine işaret eden Yazıcı, "Değerler hiçbir partinin tekelinde değil. Herkesin olması gerekir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet diyoruz. Bunlar bizim birlik ve bütünlüğümüzün temel taşlarıdır. Tek millet derken de bu kavramın dışında kimseyi bırakmıyoruz. Etnik kökeni ile ayrım yok. Mezhep farklılığı dolayısıyla dışta kalan yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bireyi bu kavramın içindedir. Öyle bakıyoruz." dedi.

Yazıcı, "Kimileri kalkıyor 'şuculukla, buculukla' bizi itham ediyor. Cahil bilmez üretir. Kindar bilmez karalama yapar." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Biz milletin emaneti bize tevdi ettiği günden bu yana siyasetimizin merkezinde millet olgusu olduğunu unutmadan hep doğru işler yaptık. Eksiğimiz var. Gündeme almadığımız hiçbir sorun alanı yok. Kapsayıcı bir siyaset tarzımız var. Bayrağımız dünyanın en güzel bayrağı. Şehitlerimizi temsil eden görseli var. Bağımsızlığı simgeleyen görseli var. Bu hepimizin. O halde 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da bayrağı olmayan bir Allah'ın kulu var mı? Bunun dışında herhangi birisi bayrak diye bir paçavrayı alır sallarsa ne yaparız. Onun elini kırarız. Vatan hepimizin dedik."

"Birlik ve bütünlüğümüz en büyük gücümüzdür"

Dış politikanın en önemli araçlarından birisinin savunma ve askeri güç olduğunu belirten Yazıcı, şunları söyledi:

"Askeri gücünüzün de en etkin donanım alanı yerli ve milli araç ve gerece sahip olmasıdır. Elbette ki liderlik tarif edilmez önemli bir unsurdur. Türkiye'nin bugün Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta ve şimdi Azerbaycan Kafkaslar'da sergilediği duruşun arkasında AK Parti'nin savunma sanayisine sağladığı imkanlar hayati derecede önemlidir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri silahlı ve güvenlik güçlerimize bugün sahip olduğu donanımı hazırlayıp tevdi edememiş olsaydı Türkiye bugün sergilemiş olduğu pozisyonları asla sergileyemezdi. Araç ve gereç bakımından yüzde 70 dolayında dışa bağımlı bir ülkeydik. İnsansız hava aracını İsrail'den alıyorduk. Denizaltımız, helikopter yok, piyade tüfeğimiz yoktu. Biz bu bağımlılığı, sağladığımız imkanlarla yüzde 70'ten yüzde 30'a düşürdük."

Yazıcı, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın önemine dikkati çekerek "Dünyanın merkezindeyiz. Bu pozisyon Türkiye'ye bir üstünlük sağlıyor ama bu yetmiyor. Bu coğrafi üstünlüğü daha güçlü hale getirecek, avantajını iyi kullanacak lidere ihtiyacı var ülkenin. O lider de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Birlik ve bütünlüğümüz en büyük gücümüzdür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçinde, mevcut başkan İshak Karahan yeniden seçildi.

Kongreye, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, İl Başkanı İshak Alim, ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı.