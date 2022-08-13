AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Ümraniye'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun seçmen listeleriyle ilgili açıklamasına ilişkin, "Bir parti genel başkanının kalkıp da kamunun önünde, 'Bizde olan veriler YSK'da bile yok.' söylemini çok absürt buluyorum." dedi.

Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Ümraniye'de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Yazıcı, Millet Bahçesi'nde aşure dağıttı.

Programda konuşan Yazıcı, sabah saatlerinde muhtarlarla bir araya geldiğini ve programın akşam saatlerine kadar devam edeceğini söyledi.

Millet Bahçesi'nin önemine dikkati çeken Yazıcı, şöyle konuştu:

"Millet Bahçeleri, Cumhurbaşkanımızın önem verdiği projelerin başında geliyor. Ne kadar önemli olduğunu buraları dolaşırken, insanımızın gösterdiği rağbetten de çok iyi anlıyoruz. Büyük bir memnuniyet ve mutluluk içerisinde gördüm insanımızı. İnsanımız çok basiretli, sezgileri güçlü. Bu da beni bir siyasetçi kimliğim itibarıyla, ziyadesiyle memnun etti. Hasbihal ettik. Kerbela bizim tarihimizin en vahim olaylarından birisi. Duyduğumuz üzüntüyle bağlantılı olarak aşure dağıtmak suretiyle de bu ilişkiyi sağladık aynı zamanda."

"Hükümetimiz de bu konuda büyük bir hassasiyet içinde"

Gazetecilerin cemevlerine yönelik saldırıları sorması üzerine Yazıcı, şunları söyledi:

"Bizim AK Parti olarak, icraatımızın merkezinde insan var. Onun için Osmanlı devletini kuran Osman Paşa'ya Şeyh Edebali'nin meşhur nasihatini referans olarak gösteririz; 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bu ülkenin, 85 milyonun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının inançları, mezhepleri, etnik kökenleri ne olursa olsun birlikte, aynı vatanın üzerinde, aynı bayrak altında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları olarak kardeşliğini, hukukunu, inanç değerlerini koruma konusunda büyük bir hassasiyet içindeyiz. Dolayısıyla Alevi yurttaşlarımızın ibadet yerleri veya bulundukları yerlere yönelik eylemleri büyük bir planlı provokasyon olarak görüyorum. Hükümetimiz de bu konuda büyük bir hassasiyet içinde."

"Bu tür eylemlere sıfır toleransla bakıyoruz"

Saldırıların faillerinin tespit edildiğini hatırlatan Yazıcı, "Daha da varsa ilişkili olanları, onlar tespit edilip yargının önüne çıkarılacak, bunlardan hesap sorulacaktır. Kesinlikle, bu tür eylemlere sıfır toleransla bakıyoruz. Hiç kimsenin bir başka vatandaşımızın ibadet yeri ve bulunduğu mekanlar olsun can ve mal güvenliğini zedeleyici, hele hele inanç değerleri anlamında yaşamlarına yönelik tehditler karşısında hükümetimiz ve partimiz büyük bir hassasiyet içinde. Bu anlayışla bakıyoruz ve çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen listelerine ilişkin sözleriyle ilgili şunları söyledi:

"Ana muhalefet partisi sayın genel başkanı hesap yaparak, bilinçli olarak bunu söylediyse, bu bilinçli olarak yapılacak bir faaliyet, dışa vurulacak bir söylem değil. Buna ilaveten Türkiye'de çok partili demokratik hayatımızda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimleri Anayasa'ya, kanunlara ve kendi tarafından oluşturulan ilke kararlarına göre en rasyonel şekilde seçimleri sevk ve idare eder. Bir anayasal kuruluştur. Her şeye rağmen YSK, büyük bir başarıyla her seçimi sevk ve idare etmekte, yönetmektedir. Kanunlar çerçevesinde YSK bünyesinde çalışmalar yürütürken, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de bulunuyor. Bizim partimizin var, CHP'nin var. Mecliste grubu bulunan bütün partilerin YSK içinde temsilcileri var. Onlar da çalışmalara katılıyor.

Dolayısıyla vatandaşlık işleri verileri topluyor, YSK'ya aktarıyor onlar da işleyip seçmen kütüğü haline getiriyor. Yani bir parti genel başkanının kalkıp da kamunun önünde, 'Bizde olan veriler YSK'da bile yok.' söylemini çok absürt buluyorum. Belki bunu kullanmak da istemezdim ama bu çok mantıksal bir değerlendirme değil. Çok abartı. Sadece kendi tabanını, taraftarlarını motive etmek amacıyla söylenmiş bir söylem ya da bunu bilinçli olarak ifade ediyorsa; verilerin korunması hakkında kanun var. Bunlara siz anca yasa çerçevesinde erişebilir, elde edebilir, işleyebilirsiniz. Buna aşkın bir kullanım biçimi varsa orada yasa ihlali söz konusu. Böyle bir durum varsa elbette ki ilgili makamlar bunu da değerlendirsin."