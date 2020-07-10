AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan "çoklu baro düzenlemesi" açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan "çoklu baro düzenlemesi" açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çoklu baro sistemi ile ilgili, "Çoklu baro düzenlemesi bütün baroları birden fazla parçalara bölmek, ikinci üçüncü baroyu kurmayı emreden bir düzenleme değil. İsteyenlere fırsat veren bir düzenleme. Özgürlükçü bir bakış var." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çoklu baro sistemi ile ilgili, "Çoklu baro düzenlemesi bütün baroları birden fazla parçalara bölmek, ikinci üçüncü baroyu kurmayı emreden bir düzenleme değil. İsteyenlere fırsat veren bir düzenleme. Özgürlükçü bir bakış var." dedi.

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Yazıcı, çeşitli programlar kapsamında bulunduğu Rize'nin Çayeli ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Ardında ilçeye bağlı Kaptanpaşa köyüne çıkan Yazıcı, burada geçen yıl yaşanan selin ardından yürütülen çalışmaları inceledi.

Rize'de Engindere Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Doğu Karadeniz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde incelemede bulunan Yazıcı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Şakir Kurk'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yazıcı, incelemeleri ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bölgesel Acil Kurtarma Birliğinin kriz merkezi olarak görev üstleneceğini, buradaki eleman eksiğinin giderilerek bölgeye çok büyük hizmet vereceğini söyledi.

Türkiye'de afet denilince akla Karadeniz Bölgesi'nin geldiğini vurgulayan Yazıcı, "Coğrafyayı kullanmamızdan kaynaklı afet bölgesi. Doğal afetler için riskli bölge. Geçen hafta da maalesef Sakarya'da bir afet yaşadık. Vatandaşlarımızı ve askerlerimizi kaybettik. Doğal afetlerin yanında bu gibi olaylarda da bu merkezde elemanlara eğitim verilebilecek. İnşallah afete maruz kalmayız ama ne zaman olacağını bilmediğimiz afete maruz kaldığımızda burada konuşlanmış ekip cankurtaran işlevi görecek." diye konuştu.

Bölgenin bir kurtarma helikopterine de ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Bu konuda planlama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah merkeze helikopter hizmeti sağlayacak ihtiyacı da gidermiş olacağız." şeklinde konuştu.

-"Burada, öldük, bittik, kaldık.' diyenlerin tutarlı bir tarafı yok"

Yazıcı, TBMM Genel Kurulunda, barolara ilişkin kanun teklifi görüşmelerinin devam ettiğine değindı.

Çoklu baro sistemine ilişkin "Burada, öldük, bittik, kaldık." diyenlerin tutarlı bir tarafı olmadığını belirten Yazıcı, şöyle devam etti:

"Üç büyük ilde İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerimizde avukat sayısı 5 binin üzerinde. Buralarda birden fazla baro kurulabileceğini öngörüyor. Bunu da zorunlu hale getirmiyor. İlla ikinci, üçüncü baro kurulması ile ilgili bir düzenleme değil. İhtiyaç olması halinde farklı kesimler, farklı düşünenler, mesleği çok farklı şekilde icra etmek isteyenler var ve mevcut barodan da memnun değil. 'Biz de ayrı baro kuralım.' diyorlarsa bunlara imkan veren düzenleme. Bu sağlanıyor. Hiç kimse şöyle düşünmesin. Çoklu baro düzenlemesi bütün baroları birden fazla parçalara bölmek, ikinci üçüncü baroyu kurmayı emreden bir düzenleme değil. İsteyenlere fırsat veren bir düzenleme. Özgürlükçü bir bakış var."

Türkiye Barolar Birliğinin oluşumunda çok uygun olmayan delege yapısı bulunduğunu anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"İstanbul, Ankara, İzmir delegesinin hegemonyası ile oluşurken bunu daha demokratik hale getiriyor. İsmi üzerinde Barolar Birliği. Baroların birliği olduğuna göre, Türkiye'deki bütün barolar genel kurulda eşit sayıda delege ile temsil edilmesi hem akla hem mantığa uygun bir durum. Yasa teklifinin bir hükmü de bu hale getiriyor. İstanbul, Ankara, İzmir'in hakimiyetini indiriyor. Avukatların hakimiyetini indiriyor, baroların hakimiyetini eşit duruma getiriyor."

Yazıcı, açıklamalarının ardından Rize Ticaret Odası ve Rize Esnaf Odasını ziyaret etti.

Yazıcı'ya AK Parti İl Başkanı İshak Alim ve Rize il Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt de eşlik etti.

Hayati Yazıcı, AK Parti, Türkiye, Rize, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:37 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan 'çoklu baro düzenlemesi' açıklaması - Son Dakika

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