AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri biriminin faaliyetlerini anlattı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, toplum için önemini vurgulayarak, kurulduğundan bugüne teknolojiyi en iyi kullanan parti olan AK Parti'nin de buna sessiz kalmadığını ve bir başkanlık oluşturduğunu söyledi.

AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer alan, kongrede tüzük değişikliği ile ihdas edilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri biriminden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen İleri, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.