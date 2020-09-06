AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partisinin Ereğli ilçe kongresine katıldı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partisinin Ereğli ilçe kongresine katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Türkiye'nin her gün güçlenmeye devam edeceğini belirterek, "2023'te Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülkemizi dünyanın en iddialı ülkeleri arasına sokmuş olacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partisinin Ereğli ilçe kongresine katıldı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Türkiye'nin her gün güçlenmeye devam edeceğini belirterek, "2023'te Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülkemizi dünyanın en iddialı ülkeleri arasına sokmuş olacağız." dedi.

Gülüç Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen AK Parti Ereğli İlçe 6. Olağan Kongresi'nde katılımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldükten sonra içeri alındı, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmasına özen gösterildi.

Kongrede konuşan Kandemir, AK Parti siyasi hareketinin, mevkilerin geçiciliğine inanan, dava ahlakıyla kuşanmış, adaleti, vefayı, fedakarlığı, çalışkanlığı, inanmışlığı işin merkezine koyan bir kadro hareketi olduğunu söyledi.

Kandemir, AK Parti'nin sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında mahzun ve itilmiş her bir yüreğin, dini, dili, ırkı ne olursa olsun umudu haline gelmesinin bu anlayış sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde memlekete ve millete hizmet etme derdinde gece gündüz çalıştıklarını anlatan Kandemir, şöyle konuştu:

"Hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın önümüze, hangi sınanmayla karşılaşırsak karşılaşalım diyoruz ki 'Göbeğimizi kendimiz keseceğiz, bize tarif edilen yerde durmayacağız.' 18 senede çok sınanmalarla karşılaştık, çok badireler atlattık. Allah'a hamd olsun her defasında milletimizin teveccühüyle, teşkilatlarımızın gayretli çalışmalarıyla o badirelerin içerisinden çıkmayı bildik. Şimdi görüyoruz ve biliyoruz ki 2023 kolay olmayacak. Türkiye iddiasını artırdıkça, hedeflerini daha yükseğe koydukça sınavlar artacak. Birbirimize ihtiyacımız var."

"Bu coğrafyaya, bu millete borcumuz var"

Kötülükleri bitirmenin mümkün olmadığını ama iyilikleri artırabileceklerini ifade eden Kandemir, "Biz bu ülkeye sevdalıyız, biz bu millete sevdalıyız, bize oy versin vermesin, hangi mezhepten meşrepten olursa olsun bu coğrafyaya, bu millete borcumuz var. Gayret gösterip mücadele edeceğiz. Biz aşığız bu topraklara." diye konuştu.

Kandemir, cesareti olamayanların, büyük düşler kuramayanların, toplumsal dönüşümleri sağlayamayacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

" 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk.' diyoruz her şeye rağmen birileri sadece dudaklarının ucuyla sevinebiliyor. Bu millete olan aşkımız, sevdamızla gece gündüz mücadele edeceğiz. Daha çok çılgın projemiz var çünkü bizim cesaretimiz var. Gayret göstereceğiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük başarılar elde edeceğiz. İlhamımızı tarihten alıyoruz."

"Ülkemizi hak ettiği yere taşıyacağız"

Milletten başka kimselerinin olmadığını vurgulayan Kandemir, "Bizim istikametimizi millet çizer. Onların gönlünden geçen şeyle coşarız biz. Diğer partilere, dudaklarının ucuyla sevinenlere benzemeyiz biz. 'AK Parti yaptı.' diye alkışlayamayanlara benzeyemeyiz biz. Deriz ki kim olursa olsun taş üstüne taş koy arkadaş. Taş üstüne taş koy biz seni alkışlarız ama millete ihanet ederseniz karşınızda bizi bulursunuz. 19 senedir işte bu heyecanla mücadele ediyor AK Parti. Onun için Recep Tayyip Erdoğan hala sadece bizim milletimizin değil, tüm coğrafyanın umudu." ifadelerini kullandı.

Kandemir, yapacak çok işlerinin, söyleyecek çok sözlerinin olduğunu belirterek, "Türkiye her gün güçlenmeye devam edecek. 2023'te Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında biz ülkemizi dünyanın en iddialı ülkeleri arasına sokmuş olacağız. Görecekseniz 2020 yılında ardı ardına Genel Başkanımızın müjdeleri gelecek. Göreceksiniz 2021 daha güzel olacak, 2022 daha güzel olacak. Bizim bir hayalimiz var. Bu millete bir borcumuz var. Allah'ın izniyle peşine düşecek, hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım onu geçecek ve ülkemizi hak ettiği yere taşıyacağız. Burada vazife bizim teşkilatlarımıza düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrede, tek listeyle aday olan Saffet Bozkurt ilçe başkanlığına seçildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Erkan Kandemir, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 17:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partisinin Ereğli ilçe kongresine katıldı Açıklaması - Son Dakika


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