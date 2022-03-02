AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu

02.03.2022 16:10

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Her iki ülkenin değerini, derinliğini bilen bir ülke olarak bu anlamda barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz hep beraber." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin, "Her iki ülkenin değerini, derinliğini bilen bir ülke olarak bu anlamda barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz hep beraber." dedi.

Kandemir, partisinin Malatya İl Başkanlığınca Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesi gazetecilere, kentte verimli bir çalışma yapacaklarını, Malatya'nın "gönüllerinin şehri" olduğunu söyledi.

Malatya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, her defasında arkasında durarak sahip çıktığını vurgulayan Kandemir, buranın kendileri için önemli bir şehir olduğunu ifade etti.

AK Parti siyasetini zenginleştirmek, buna katkı vermek anlamında çok verimli bir istişare toplantısı gerçekleştireceklerini dile getiren Kandemir, şöyle devam etti:

"Dünya zor dönemlerden geçiyor. Hemen yanı başımızda insanlık vicdanını kanatan bir çatışma yaşanıyor. Biz de ülke olarak her iki ülkenin değerini, derinliğini bilen bir ülke olarak bu anlamda barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz hep beraber. Ülkemizin çok daha güzel yarınlara ulaşmasının güçlü bir liderlikle mümkün olabileceğine yaşanan her çatışmada, dünyanın içinden geçtiği krizlerde bir kere daha şahitlik ediyoruz. Böyle bir genel başkana böyle bir Cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için hamdediyoruz. Bugün arkadaşlarımızla sadece Malatya'yı değil kuşkusuz tüm Türkiye'yi, dünyada yaşanan gelişmeleri masaya yatırıp değerlendireceğiz."

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise 20 yıllık bir ailenin teşkilat başkanını Malatya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Teşkilat çalışmaları kapsamında Kandemir ile bir araya geldiklerini belirten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da kendisinin tavsiye ve talimatlarını dinleyeceklerini ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye başkanları ve partililerin katıldığı program, daha sonra basına kapalı devam etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu

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Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Ukrayna, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu - Son Dakika


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