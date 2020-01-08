AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Adıyaman'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Adıyaman'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Adıyaman'da partililerle buluştu Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Maalesef ana muhalefet partisi bizi anlamıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Adıyaman'da partililerle buluştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Maalesef ana muhalefet partisi bizi anlamıyor. Bunlar yıllarca milleti de anlamadılar. Milletin değerleriyle mücadele ettiler. Adeta milletin değerlerine savaş açtılar. Her sandığa gittiklerinde de milletimiz gereğini yaptı. Fakat bir türlü akıllanmadılar. Belli ki akıllanmayacaklar." dedi.

Kandemir, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini muhafaza eden bir ülke olduğunu belirtti.

Milletin emanetine en ufak bir zarar gelmemesi için vesayet odaklarıyla mücadele ettiklerini ifade eden Kandemir, "Biz barışçıl, adaleti arzulayan, huzurumuz olsun başka derdimiz yok diyen, köklerini medeniyetinden alan, ilhamını medeniyetinin değerlerinden alan bir siyasi hareketiz." dedi.

Kandemir, ülkede ve bölgede birlik, beraberlik ve huzurun daim olmasını dileyerek, tüm coğrafyada bunu istediklerini söyledi.

Libya tezkeresiyle ilgili tartışmaları hatırlatarak muhalefet partilerine eleştiride bulunan Kandemir, şöyle devam etti:

"Maalesef ana muhalefet partisi, bizi anlamıyor. Bunlar yıllarca milleti de anlamadılar. Milletin değerleriyle mücadele ettiler. Adeta milletin değerlerine savaş açtılar. Her sandığa gittiklerinde de milletimiz gereğini yaptı. Fakat bir türlü akıllanmadılar. Belli ki akıllanmayacaklar. Son Libya tezkeresinde, milletçe el ele vermişiz Mecliste de el ele gönül gönle milletimizin menfaatlerini savunacak bir tezkere çıkartalım... Bir de baktık ki o milliyetçi geçinenler dahil olmak üzere kol kola verdiler ve tezkereye 'hayır' dediler. Ne söylerlerse söylesinler ne yaparlarsa yapsınlar."

Konuşmaların ardından Kandemir, partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Ziyarette, AK Parti Adıyaman milletvekillerinden İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da hazır bulundu.

Erkan Kandemir, Adıyaman, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e: Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun?
Davutoğlu'ndan 17-25 Aralık açıklaması: 3 bakanı yüce divan için ikna ettim, Tayyip Bey 'yapmayın' dedi Bakan Selçuk'tan, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu

Son Dakika Haberleri
23:07 Amasya'da iş yeri yangını: 2 ölü - Son Dakika Haber
23:06 Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle Kraliyet ailesi üst düzey üyeliğini bırakıyor - Son Dakika Haber
23:06 Sobadan çıkan yangından anne ve 3 çocuğunu komşular kurtardı - Son Dakika Haber
22:55 Irak Dışişleri Bakanlığından İran'ın füzeli saldırısına yönelik açıklama - Son Dakika Haber
22:51 Mukteda es-Sadr: Trump'ın konuşması ABD-İran krizini bitirdi - Son Dakika Haber
22:39 İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Prensi Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıkladı - Son Dakika Haber
22:24 Portakal bahçesine dayısını kontrole giden yeğen, üzerinde 2 köpek olan parçalanmış cesediyle karşılaştı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 23:14:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Adıyaman'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]