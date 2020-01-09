AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Bizim vatanımız sadece kara topraklarından oluşmuyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: 'Bizim vatanımız sadece kara topraklarından oluşmuyor' - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Bizim vatanımız sadece kara topraklarından oluşmuyor"

33 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Libya ile bir anlaşma imzaladık.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Libya ile bir anlaşma imzaladık. Sonra dedik ki o anlaşmaya sahip çıkmamız lazım. Bizim vatanımız sadece kara topraklarından oluşmuyor, bir de mavi vatanımız var. Buradaki kıta sahanlığımızı korumamız, kollamamız lazım. O da bir bağımsızlık mücadelesinin parçası." dedi.

Kandemir, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük devlet olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle önemli bir karar verildiğini dile getiren Kandemir, şöyle konuştu:

"Libya meselesi çok önemli. 15 gün evvel meclise bir tezkere getirdik. Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle bunlar ülkemizde olta atacak yer bırakmayacak bir takım planlar yapıyorlardı. Yan yana gelmişler bizi boğmak istiyorlar. Libya ile bir anlaşma imzaladık. Sonra dedik ki o anlaşmaya sahip çıkmamız lazım. Bizim vatanımız sadece kara topraklarından oluşmuyor, bir de mavi vatanımız var. Buradaki kıta sahanlığımızı korumamız, kollamamız lazım. O da bir bağımsızlık mücadelesinin parçası. Tek başına vatan toprağını muhafaza etmek yetmez. Anlattık bunu. Dışişleri Bakanımız muhalefet liderlerine giderek tek tek anlattı. 15 gün önce bu anlaşma geldiğinde peki dediler. Biz kabul ediyoruz dediler. 15 gün sonra dedik ki bu anlaşmayı muhafaza edebilmemiz için bu bölgede askeri gücünüzü koruyacaksınız. Bizim bunu vatandaşlarımıza iyi anlatmamız lazım."

Konuşmalarından ardından Kandemir, gençlerle toplu fotoğraf çektirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Bizim vatanımız sadece kara topraklarından oluşmuyor

AK Parti, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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