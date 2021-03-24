AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Çok güçlü bir liste ile milletimizin huzuruna çıkacağız" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Çok güçlü bir liste ile milletimizin huzuruna çıkacağız"

24.03.2021 00:58
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "AK Parti ve Cumhur İttifakı 2023'e mührünü nasıl vuracak bunun adımlarını göreceğimiz bir kongre yapacağız. Cumhurbaşkanımız liste ile ilgili hazırlıklarını tamamladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "AK Parti ve Cumhur İttifakı 2023'e mührünü nasıl vuracak bunun adımlarını göreceğimiz bir kongre yapacağız. Cumhurbaşkanımız liste ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. Yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız. Toplumun her kesimini kuşatan, çok güçlü isimlerin olduğu, alanında çok yetkili ve etkili isimlerin olduğu çok güçlü bir liste ile yarın AK Parti yeniden milletimizin huzuruna çıkacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıkları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Yarın, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kongreye ilişkin bilgi veren Kandemir, "Çok titiz, uzun süreli bir maratonun önemli virajlarından bir tanesi bizim için. Delege seçimleri ile başlayan yaklaşık bir senelik bir maratonu burada sonlandırıyoruz kongrelerimizi ama yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız manifesto niteliğinde bir konuşma hazırlığı yaptı. Partimizin yetkili organlarını tazeleyeceğimiz, yenileyeceğimiz ve yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağımız 7. Olağan Kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyoruz. Bütün kurallara riayet ederek, dikkat ederek özenli bir kongre yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı 2023'e mührünü nasıl vuracak bunun adımlarını göreceğimiz bir kongre yapacağız. Cumhurbaşkanımız liste ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. Yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız. Toplumun her kesimini kuşatan, çok güçlü isimlerin olduğu, alanında çok yetkili ve etkili isimlerin olduğu çok güçlü bir liste ile yarın AK Parti yeniden milletimizin huzuruna çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Pandemi önlemleri

Kongrenin pandemi şartlarında gerçekleştirilmesi nedeniyle alınan önlemlere ilişkin de bilgi veren Kandemir, "İllerden hareket eden bütün arkadaşlarımıza bütün kongre süreçlerinde de çok detaylı bir doküman gönderdik. Doktor arkadaşlarımızdan oluşan pandemi kurulumuz var. Bu arkadaşlarımız nelere dikkat edeceklerini, hem yolculuk esnasında hem salona teşrif ettiklerinde nelere dikkat edeceklerini, hassasiyetlerini, hijyenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatan çok detaylı bir çalışma yaptılar. Hekim arkadaşlarımızdan kurulu bu heyetimiz, şu anda vazifelerinin başında. İllerden hareket etmiş arkadaşlarımızla koordineli bir şekilde hem salonda arkadaşlarımızı misafir ederken hem de öncesi ve sonrasında çok dikkatli bir çalışmayı yürütüyorlar. Bu önlemleri tüm teşkilat mensuplarımıza aktarıyorlar" dedi.

Kandemir, MKYK üyelerinin sayısında bir genişleme olacağına da dikkat çekerek, "Yarın MKYK'mız, asıl ve yedek üye sayımızı delegelerimizin oylarına sunmak suretiyle sayısını artırarak çok daha geniş bir temsili, toplumun tüm sosyolojisini taşıyacak şekilde oluşturalım arzusuyla daha genişlemiş bir kadroyla çıkacağız milletimizin huzuruna" dedi.

Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonunda incelemelerde bulunan Mahir Ünal, hem tanıtım medya başkanlığı hem de teşkilat başkanlığı olarak AK Parti'nin, 7. Olağan Büyük Kongresine çok iyi bir şekilde hazırlandığına dikkat çekerek, "24 Mart aslında 2023'ün de başlangıcı. Çünkü 24 Mart'ta 2023'ün kadrolarıyla birlikte yola çıkacağız. AK Parti 19 yıl boyunca Türkiye'yi sağlık, eğitim, ulaşım her alanda Türkiye'yi cumhuriyetimizin 100. yılına hazırladı. İnşallah 2023 ile beraber de bu kadrolar güçlü bir şekilde Türkiye'nin 2. yüzyılına ve yeni bir yüzyıla başlayacağız. Güven ve istikrar içerisinde Türkiye yolculuğuna devam edecek" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Cumhur İttifakı, Erkan Kandemir, AK Parti, Kongre, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: 'Çok güçlü bir liste ile milletimizin huzuruna çıkacağız' - Son Dakika


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