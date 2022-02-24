AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Kırşehir'de teşkilat mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Kırşehir'de teşkilat mensuplarıyla buluştu

24.02.2022 11:21
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Kırşehir'de teşkilat mensuplarıyla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kırşehir'de teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kırşehir'de teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, parti binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kandemir, hem teşkilat hem de saha çalışmalarını değerlendirmek için Kırşehir'de olduklarını belirtti.

Kırşehir'de farklı kademelerdeki il yöneticileriyle bir araya geldiklerini vurgulayan Kandemir, "Yönetim kurulu üyelerimizle teşkilat çalışmalarımızı ve gündemi değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İl Başkanımız Seher Ünsal nezdinde tüm Kırşehir teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Kırşehir'in gönlümüzde ayrı bir yeri var. Enerjisi yüksek bir teşkilat gördüm." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin, lidere olan sadakatin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini aktararak, "Mücadelemizde kişisel hesaplara ve çekişmelere yer yoktur. Her bir arkadaşımız milletimizin, omuzlarımıza yüklediği kutsal emanetin aynı derecede sahibi, sorumlusu, takipçisidir. Şehrimizi ve ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz aşkla çalışan bir lider izinde yürüyen bir teşkilat var." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Köse, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Teşkilat İl Koordinatörü Müşerref Pervin Tuba Durgut, İl Koordinatörü Halise Çiftçi, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ile üç kademe ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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Erkan Kandemir, Milletvekili, AK Parti, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Kırşehir'de teşkilat mensuplarıyla buluştu - Son Dakika


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