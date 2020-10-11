AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Şahinbey İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Şahinbey İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması

11.10.2020 15:27
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Şahinbey İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, karşılarında "uyku taklidi yapan bir muhalefet" olduğunu belirterek, "Maalesef bunlar, millet ne zaman sevinse dudak bükerler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, karşılarında "uyku taklidi yapan bir muhalefet" olduğunu belirterek, "Maalesef bunlar, millet ne zaman sevinse dudak bükerler. Yaptıklarımızı itibarsızlaştırmak için sanki çok sıradanmış gibi ifade ederler, konuşurlar. Ne zaman yüreğimiz dara düşse, sıkılsak, üzülsek ortadan yok olurlar." dedi.

Kandemir, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla Şahinbey Parkı içerisindeki amfi tiyatroda gerçekleştirilen AK Parti Şahinbey İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep teşkilatının gayretlerinin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

AK Parti'yi bir vefa hareketi olarak nitelendiren Kandemir, mevkilerin geçiciliğine inanan, gayret gösterirken kendisini, nefsini merkeze koymayan, bir idealin uğruna hayalinin peşinde koşanların, koşturanların öyküsü olduğunu ifade etti.

Şahinbey Kongresi'nin ana sloganının "İnandığın yolda yürü" olduğunu dile getiren Kandemir, yolun hak ve adalet yolu olduğunu belirtti.

Bugün AK Parti'nin bir mücadele verdiğini dile getiren Kandemir, "Yepyeni diriliş inşa ediyor. İnsanlığın paramparça olduğu, değerlerin, etiğin adeta paramparça olduğu yeryüzünde yeni bir şey inşa ediyoruz. Hep beraber yapıyoruz. Yeni siyaset dilini birlikte inşa ediyoruz. Onun için AK Parti'de yol arkadaşlığı çok kıymetli. Zorluklar bütün makyajları siler, gerçek gün yüzüne çıkar. AK Parti kuşkusuz milletin teveccühüyle çok zorluğun içinden geçip, büyük sıkıntıları geride bıraktı ama yeni bir dil inşa etti." diye konuştu.

"Uyku taklidi yapanları uyandıramazsınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü anımsatan Kandemir, bu davanın taşıyıcıları, mensupları olarak sıradan bir siyaset anlayışıyla değil, bir aşkla, şevkle mücadele etmek durumunda olduklarını bildirdi.

Türkiye'de duygusuz, tasasız, ilgisiz siyaset anlayışları bulunduğuna dikkati çeken Kandemir, şunları kaydetti:

"Uyuyanı uyandırmak mümkündür. Fakat uyku taklidi yapanları uyandıramazsınız. Bizim karşımızda uyku taklidi yapan muhalefet var. Maalesef bunlar millet ne zaman sevinse dudak bükerler. Yaptıklarımızı itibarsızlaştırmak için sanki çok sıradanmış gibi ifade ederler, konuşurlar. Ne zaman yüreğimiz dara düşse, sıkılsak, üzülsek ortadan yok olurlar. En kritik zamanda suspus olurlar, uyku taklidi yaparlar. 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp, giderler. E-muhtırada seslerini kısar, 'ne olacak' diye beklerler. Doğal gazı bulursunuz iki gün ses çıkmaz, beklerler. Maalesef milletle sevinip, hüzünlenmezler. Yalanı sıradanlaştırırlar, siyaset dilini en çukura demirletirler."

Haktan taraf olan, adaletli, yüreğiyle siyaset yapan AK Parti olarak muhalefete bakmayacaklarını dile getiren Kandemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhur ittifakı olarak MHP, BBP ile beraber ele ele vererek Türkiye'nin geleceğine dair hayallerimiz, mücadelemiz, azmimiz, aşkımız, sevdamız var. Karşımızda hangi ara hangi zeminde buluştuğunu hala anlayamadığımız muhalefet var. 2023 seçimleri kolay olmayacak. Şahinbey bugün muhteşem sınav verdi. Gayreti, mücadelesi bize bir şey tarif ediyor. Gönlümüz ferah. Fakat daha çok çalışmak gerektiğini, karşımızdakilere bakarak mücadelenin kıymetli olduğunu çok daha iyi biliyoruz. İki gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunu bize yine hatırlattı. Söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de Türkiye'nin güçlü bir şekilde ileriye gideceğine inandıklarını belirterek, siyasi, ekonomik ve dış politika açısından önemli bir süreç yaşadığını belirtti.

Pandemi nedeniyle dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de zor zamanlar yaşadığının altını çizen Koçer, iyi bir yönetimle sürecin iyi götürüldüğünü, Gaziantep'e 700 milyon liraya yakın ödeme gerçekleştiğini, bunun 280 milyon lirasının kısa çalışma ödeneği için ayrıldığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de partisinin iktidara geldiği günden bu yana yaptıkları hizmetlere değinerek, Şahinbey ilçesinin önemine dikkati çekti.

İlçeye ismini veren Şahin Bey'in "Cesedimi çiğnetmeden düşman ayağını Antep'e bastırmam" dediğini anımsatan Şahin, şartlar değişse de vazifelerin değişmediğini ilk günkü heyecanla görevlerini yapmaya devam ettiklerini söyledi.

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Şahinbey İlçe Kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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